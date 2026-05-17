Y la banda sigue...: River ganó y se va para Córdoba

River fue superior durante gran parte del encuentro, capitalizó la revancha, derrotó 1-0 a Rosario Central en el Monumental y se aseguró el primer boleto a Córdoba para la final del Torneo Apertura. En el final supo aguantar los trapos y se quedó con el gran premio. Ahora, espera por Argentinos o Belgrano, que esta tarde dirimen al último finalista.

El inicio del partido fue tal como se imaginaba en la previa: intenso, de ida y vuelta y con la pelota repartida entre ambos equipos. Sin embargo, lo que nadie tenía en los planes era la temprana lesión de rodilla de Driussi. El delantero de River, entre lágrimas y acompañado por la asistencia médica, debió abandonar el campo de juego a los 10 minutos luego de una infracción de Ibarra. En su lugar ingresó Freitas.

A partir de esa situación, el encuentro cambió por completo. El juego comenzó a tornarse mucho más físico y friccionado, con una disputa cargada de agresividad y fervor entre ambos equipos. Las faltas empezaron a multiplicarse y el clima fue elevando temperatura con el correr de los minutos: primero Rivero fue fuerte contra Copetti y luego Obando hizo lo propio sobre Freitas.

En medio de ese contexto caliente, River asumió el protagonismo y comenzó a manejar las riendas del partido. El Millonario empujó a Central contra su campo, monopolizó la posesión e intentó lastimar con asociaciones rápidas y constantes envíos al área rival.

Y justamente de esa manera llegó la primera gran polémica de la noche. La intensidad nunca bajó y, mientras caía un centro al área, Ávila impactó con un codazo sobre Martínez Quarta. En primera instancia, Ramírez no advirtió la infracción, pero tras el llamado del VAR y la revisión de la jugada terminó pitando la pena máxima

Aunque la locura que parecía no dar respiro continuó inmediatamente. Montiel, autor del penal más importante de la era moderna del fútbol argentino, se hizo cargo de la ejecución, pero se encontró con una enorme respuesta de Ledesma, que voló hacia su derecha y contuvo el remate para sostener el cero.

Por su parte, el Canalla se encontró falto de decisión y sin la lucidez de su figura: Di María, que no localizó los espacios para lastimar al rival. Ya en el epílogo de esa mitad, River volvió desplegar todo su poderío ofensivo dejando sin respiro y agobiando a los de Rosario que entraron en un estado de shock, esperando la llegada del entretiempo.

Sin embargo, el complemento continuó con la superioridad del Millonario, y siendo un espejo de la primera mitad, tan similar, que se repitió una sustitución por lesión de rodilla y otro penal para los dueños de casa. En este sentido, Moreno se retiró por una molestia en la misma articulación que su compañero. En tanto que a los 17´ Ledesma que a esta altura era héroe le cometió la infracción a Freitas, que Colidio cambió por gol. De esta manera, el delantero capitalizó en el tanteador, el protagonismo de su equipo.

El gol despertó al Canalla, que con cambios y el cuchillo entre los dientes salió a los tumbos en busca de la paridad. Aunque River logró mantener la delantera del marcador. Lo cierto, es que Central creció con las alternativas, pero no supo sacar provecho de las aproximaciones conseguidas, también cabe resaltar, que el palo fue un gran aliado de Beltrán.

De esta manera, en un partido electrizante y que dio la talla de una semifinal, River festejó el triunfo por 1-0 junto a su gente, en una noche donde lo realizado por los futbolistas de la banda fue lo más parecido a lo que Coudet espera de su equipo. El Millonario ganó y está en la final del Torneo Apertura, espera por el Bicho o el Pirata.

Siete Son los partidos que lleva River sin perder por los dos frentes. La última derrota fue en el Superclásico ante Boca por 1-0 el 19 de abril. Luego sumó seis triunfos y un empate, que terminó ganando en penales, ante San Lorenzo por el torneo. Son los partidos que lleva River sin perder por los dos frentes. La última derrota fue en el Superclásico ante Boca por 1-0 el 19 de abril. Luego sumó seis triunfos y un empate, que terminó ganando en penales, ante San Lorenzo por el torneo.

COLIDIO CAMBIÓ PENAL POR GOL Y RIVER SE PUSO 1-0 ANTE ROSARIO CENTRAL ⚪🔴#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/tYDR7CfPHp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2026