Y la banda sigue...: River ganó y se va para Córdoba

Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
El Palacio Achinelly: más de un siglo de historia entre volutas, una cúpula y agujas que miran el cielo
VIDEO. Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Lo que no se nombra, no se mide; y lo que no se mide, difícilmente se corrige
La muerte de Érica Valdez: su familia habla de un crimen en Berisso
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
La desocupación y los bajos salarios, entre las principales preocupaciones
Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento
El cierre de la semana fue muy complejo para el mundo y no tanto para la Argentina
Más que Súper RIGI, hay que terminar con el cepo y crear el Súper IVA
La Justicia sospecha de un fraude multimillonario con el dólar oficial
Ceferino Reato: “La Argentina premia a los liderazgos que dividen”
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un cierre electrizante, el Millonario derrotó 1-0 a Rosario Central en Núñez con gol de Colidio de penal. En el primer tiempo Ledesma le contuvo la pena máxima a Montiel
River fue superior durante gran parte del encuentro, capitalizó la revancha, derrotó 1-0 a Rosario Central en el Monumental y se aseguró el primer boleto a Córdoba para la final del Torneo Apertura. En el final supo aguantar los trapos y se quedó con el gran premio. Ahora, espera por Argentinos o Belgrano, que esta tarde dirimen al último finalista.
El inicio del partido fue tal como se imaginaba en la previa: intenso, de ida y vuelta y con la pelota repartida entre ambos equipos. Sin embargo, lo que nadie tenía en los planes era la temprana lesión de rodilla de Driussi. El delantero de River, entre lágrimas y acompañado por la asistencia médica, debió abandonar el campo de juego a los 10 minutos luego de una infracción de Ibarra. En su lugar ingresó Freitas.
A partir de esa situación, el encuentro cambió por completo. El juego comenzó a tornarse mucho más físico y friccionado, con una disputa cargada de agresividad y fervor entre ambos equipos. Las faltas empezaron a multiplicarse y el clima fue elevando temperatura con el correr de los minutos: primero Rivero fue fuerte contra Copetti y luego Obando hizo lo propio sobre Freitas.
En medio de ese contexto caliente, River asumió el protagonismo y comenzó a manejar las riendas del partido. El Millonario empujó a Central contra su campo, monopolizó la posesión e intentó lastimar con asociaciones rápidas y constantes envíos al área rival.
Y justamente de esa manera llegó la primera gran polémica de la noche. La intensidad nunca bajó y, mientras caía un centro al área, Ávila impactó con un codazo sobre Martínez Quarta. En primera instancia, Ramírez no advirtió la infracción, pero tras el llamado del VAR y la revisión de la jugada terminó pitando la pena máxima
Aunque la locura que parecía no dar respiro continuó inmediatamente. Montiel, autor del penal más importante de la era moderna del fútbol argentino, se hizo cargo de la ejecución, pero se encontró con una enorme respuesta de Ledesma, que voló hacia su derecha y contuvo el remate para sostener el cero.
LE PUEDE INTERESAR
Colidio: “Merecíamos tener una victoria así”
LE PUEDE INTERESAR
Sebastián Driussi salió lesionado y encendió las alarmas en el Millonario
Por su parte, el Canalla se encontró falto de decisión y sin la lucidez de su figura: Di María, que no localizó los espacios para lastimar al rival. Ya en el epílogo de esa mitad, River volvió desplegar todo su poderío ofensivo dejando sin respiro y agobiando a los de Rosario que entraron en un estado de shock, esperando la llegada del entretiempo.
Sin embargo, el complemento continuó con la superioridad del Millonario, y siendo un espejo de la primera mitad, tan similar, que se repitió una sustitución por lesión de rodilla y otro penal para los dueños de casa. En este sentido, Moreno se retiró por una molestia en la misma articulación que su compañero. En tanto que a los 17´ Ledesma que a esta altura era héroe le cometió la infracción a Freitas, que Colidio cambió por gol. De esta manera, el delantero capitalizó en el tanteador, el protagonismo de su equipo.
El gol despertó al Canalla, que con cambios y el cuchillo entre los dientes salió a los tumbos en busca de la paridad. Aunque River logró mantener la delantera del marcador. Lo cierto, es que Central creció con las alternativas, pero no supo sacar provecho de las aproximaciones conseguidas, también cabe resaltar, que el palo fue un gran aliado de Beltrán.
De esta manera, en un partido electrizante y que dio la talla de una semifinal, River festejó el triunfo por 1-0 junto a su gente, en una noche donde lo realizado por los futbolistas de la banda fue lo más parecido a lo que Coudet espera de su equipo. El Millonario ganó y está en la final del Torneo Apertura, espera por el Bicho o el Pirata.
COLIDIO CAMBIÓ PENAL POR GOL Y RIVER SE PUSO 1-0 ANTE ROSARIO CENTRAL ⚪🔴#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2026
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/tYDR7CfPHp
LEDESMA LE ATAJÓ EL PENAL A GONZALO MONTIEL EN RIVER VS. ROSARIO CENTRAL 🧤 #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2026
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Gn9tQPaMLi
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí