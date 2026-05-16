Berisso: la familia de la joven policía rechaza la hipótesis de suicidio y denuncia irregularidades

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El caso de la joven policía de Berisso, Erica Valdez, de 34 años, que apareció gravemente herida dentro de un puesto de vigilancia y que luego falleció el pasado 9 de abril, sumó en las últimas horas nuevos interrogantes y denuncias que podrían cambiar el rumbo de la investigación.
Aunque en un primer momento la causa fue presentada como un presunto suicidio, ahora la familia asegura que la oficial "habría sido asesinada y apunta a presuntas irregularidades en el manejo de la escena".
“Mi hermana dijo ‘me dispararon’”, aseguró Yoni, hermano de la víctima, en diálogo con Sebastián Domenech en "Sala de Situación". Según relató, una mujer que pasó por el lugar en bicicleta fue la primera en asistirla y escuchó esas palabras antes de que llegaran los efectivos policiales.
El hecho ocurrió en un módulo policial ubicado sobre avenida 60, en una zona cercana a instalaciones de YPF. Y alrededor de la muerte comenzaron a surgir versiones sobre movimientos extraños, posibles omisiones y hasta una supuesta “zona liberada”, algo que todavía deberá ser esclarecido por la Justicia.
Otro de los puntos que genera dudas en la familia es la aparición de una carta manuscrita presuntamente escrita por la joven policía. Según contó su hermano, la imagen de la nota "ya circulaba entre efectivos incluso antes de que la escena fuera preservada".
“¿Cómo puede ser que ya tuvieran una foto de la carta si nadie tendría que haber entrado ahí?”, cuestionó el familiar. Además, aseguró que la primera testigo nunca vio ese escrito dentro del puesto policial y que la nota habría aparecido más tarde debajo de una campera apoyada sobre una mesa.
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La familia también reclama por las demoras en las pericias. Según denunciaron, la prueba de pólvora recién tendría fecha para junio y la apertura de los teléfonos secuestrados en la causa fue programada para noviembre, pese a que ya entregaron la clave de uno de los dispositivos.
Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos organizan una marcha para pedir justicia y reclamar el esclarecimiento total del caso. Ahora, la investigación quedó centrada en los peritajes balísticos, los análisis forenses y especialmente en las cámaras de seguridad del Municipio de Berisso y de una planta cercana de YPF, que podrían resultar claves para reconstruir qué ocurrió realmente aquella noche.
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