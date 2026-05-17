Nacho Fernández: jugó fracturado y mostró su compromiso

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La figura tripera sufrió pequeñas lesiones lumbares en el final del partido ante Vélez, pero no se quiso perder el cruce en el Monumental y jugó medicado. Llegará 10 puntos al Clausura
Capitán con todas las letras. Ignacio Fernández mostró sus ganas y su compromiso con la casaca albiazul al jugar ante River en notoria inferioridad física. Por eso, se llevó el reconocimiento de sus compañeros tras el partido y el de todo el Mundo Gimnasia a medida que fue trascendiendo la lesión.
Nacho cayó muy mal en el final del partido ante Vélez, en una pelota que peleó con Matías Pellegrini e Ignacio Miramón. El volante tripero fue barrido por el hombre de Vélez y dio de espaldas contra el suelo. Así, sufrió fracturas por avulsión (un movimiento brusco tensa el ligamento y desprende un pequeño fragmento de hueso) en las apofisis transversas, tres de ellas menores y una con mayor entidad. La recuperación de tres semanas de inactividad deportiva se cumplirán durante las vacaciones y luego el dolor marcará la intensidad de los trabajos físicos, pero llegará en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura.
En silencio, medicado para calmar el dolor, Nacho quiso jugar un partido clave como fue la visita a River Plate en el Monumental. Además, fue la figura albiazul en la primera mitad, algo que toma mayor valor ante su situación física. Mostró un compromiso con el grupo que sus compañeros realzaron con los aplausos y abrazos recibidos en vestuarios. Y una vez más mostró su enorme compromiso en este regreso al club. En el vestuario y dentro de la cancha, Gimnasia tiene un líder.
Apenas comenzó el receso para el plantel albiazul, pero hay ansiedad en los hinchas triperos por conocer cual será la decisión final por el DT, si la continuidad de Ariel Pereyra o la llegada de Julio Vaccari.
Nacho tendrá un reposo deportivo que cumplirá en las vacaciones y luego dependerá del dolor
Si bien hay pros y contras para ambas decisiones, las siete victorias sobre ochos partidos disputados, la buena recepción del Pata a las inquietudes del grupo de trabajo y el respaldo de los jugadores parecen inclinar la balanza hacia el lado de la continuidad de Pereyra.
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De todos modos aún restan algunas situaciones por evaluar por lo que el anunció del nuevo entrenador recién llegará entrada esta semana.
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