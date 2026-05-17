Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva

Asumir e inclusive pensar que los jóvenes de hoy no leen es, por lo menos, ingenuo.

Es verdad que editoriales y librerías conviven, desde hace varios años, con una tendencia negativa en cuanto a la venta de ejemplares. También es cierto que las pantallas inundan cada vez más la cotidianidad -ojo, no sólo en los jóvenes sino también en la mediana y en la tercera edad- a tal punto que parecen una extensión del brazo. No es sorpresa ver una aparente necesidad por volcar todo en redes sociales, esperando que algo “se pegue”; que mi contenido se viralice, volverme famoso, prender una cámara y que ocurra todo lo que aparenta venir a posteriori casi como una fórmula matemática.

Ambas aseguraron que verse en el papel da una sensación de “historia cerrada”

Con estas conjeturas podríamos llenar varias hojas. Pero, lo cierto es que muchos de ese jóvenes también leen (no es que las actividades sean contradictorias entre sí).

Sin ir más lejos, en la última Feria Internacional del Libro -quincuagésima edición- chicos y chicas, en grupo o con sus padres, se agolparon en los pasillos de la Rural para conseguir un libro. O dos. O tres.

Vayamos al plano local.

Este diario hace algunas semanas entrevistó a las responsables de Entonces Ediciones que, durante abril y primeros días de mayo abrieron la convocatoria a un concurso de poesía para jóvenes de la Región. En diálogo con EL DIA, ambas editoras aseguraron qué habían recibido mucho material y que había muchas voces que querían ser escuchadas, encontrar un lugar.

Ahora, nombres propios: Rafaella Grilli y Ernestina Mora Zarpellón son dos chicas de 15 y 16 años respectivamente que escriben desde infantes, que van a un taller literario y que no sueñan, sino aseguran que seguirán creando por mucho tiempo más.

En el estudio de EL DIA, ambas contaron su historia con la pluma, sus procesos creativos, la importancia de tener regularidad en la actividad y qué les gustaría que pase a futuro.

Además, también, habló con este diario, Natalia Brandi -escritora y autora platense de libros como Puno, Murmullos en la ciudad, Amor con amor se paga-, docente literaria de las infantes. “Que vengan al taller por elección propia me da esperanza en la humanidad. Claro, porque los chicos hoy leen, escriben, expresan lo que sienten y piensan a través de la palabra escrita. Los soportes pueden cambiar, pero me da mucha esperanza que haya chicos que se cuenten, se narren, se piensen. Y hago énfasis en el ‘se’”, analizó Brandi.

En primera persona

“Desde que era muy chiquita, te diría a los 6 años, que comencé a leer. Siempre la literatura fue algo que me gustó”, contó Ernestina Mora Zarpellón y agregó: “Desde chiquita empecé a escribir, aunque nunca fui a una clase hasta que con una amiga, hace tres años, dijimos que nos gustaría hacerlo de forma más disciplinada, con un horario, consignas y más”, añadió.

En tanto, Rafaela Grilli, expresó: “En mi casa siempre hubo muchos libros y se habló de la literatura. Hago talleres de escritura desde la primaria. Empecé con varios profesores y hace bastante que ya voy con Nati”.

Lo cierto es que primero fue Grilli y luego se sumó Zarpellón y una compañera más. Así, las tres le dieron forma al taller de Brandi.

Sobre ello, la docente recordó: “Las chicas empezaron conmigo hace tres años. El comienzo fue muy lindo, porque una de ellas estaba buscando un taller de escritura creativa para adolescentes. Su madre que conocía mi trayectoria como tallerista me contactó. Le dije que en ese momento no tenía pensado abrir un nuevo espacio, que tenía mucho trabajo, excepto que se juntaran tres participantes. Pues con esa convicción que tienen los jóvenes, se juntaron dos chicas más y abrimos el espacio. Te diría: ellas abrieron el espacio”.

Asimismo, en cuanto a cómo sostienen el taller}, analizó: “Se establece una sinergia maravillosa, un oxígeno que nos permite sobrellevar la vida cotidiana con más y mejor aire. Entonces te diría que se sostiene porque nos sentimos muy bien”.

En tanto, las jóvenes destacaron la importancia de escribir, crear y empaparse de literatura con pares de su edad. “Cada una tiene opiniones diferentes y observaciones destacadas. Hay distintas visiones de los textos”, manifestó Grilli mientras que Zarpellón explicó: “Cada uno cuando escribe deja algo suyo. Entonces, compartir eso propio con alguien que te entiende mejor porque no está en otra fase de tu vida, es muy enriquecedor”.

Una porción de sí mismo

“La literatura para mi es el lugar donde uno puede ser, donde podés expresarte, podés convertirte en personas que nunca pensaste desarrollar. Es como crear una nueva identidad en la escritura, cosa que no pasa en la vida real porque estás con otras condiciones, con otras personas. Cuando vos escribís sos vos, lo que querés expresar y entrás en un mundo totalmente distinto”, manifestó Ernestina.

En cuanto a Rafaela, es “una herramienta, una forma. otro sentido. yo crecí escribiendo y siempre fue una actividad más que hacía. Era y es lo que me hace ser quien soy”, analizó.

“Los soportes pueden cambiar, pero me da mucha esperanza que haya chicos que se cuenten, se narren, se piensen”

Natalia Brandi

Para Brandi, enseñar y compartir literatura con jóvenes de 15 y 16 años significa “que mi propio lenguaje se siga moviendo, se mantenga vital. Ellas me aportan su percepción del mundo y las novedades que eso conlleva. Refuerzo mi idea de la universalidad de los sentimientos, más allá de la coyuntura”, detalló y añadió: “Me maravilla esa sensibilidad tan a flor de piel que tienen los adolescentes y por lo tanto hay que cuidar y respetar. Esa forma de pensar y sentir que con los años vamos enmascarando”.

La cotidianidad y el trabajo

Las escritoras, en el estudio de este diario, aseguraron que hay muchos otros jóvenes que sí leen, que tienen un gusto por el arte, como el cine o la literatura. No obstante, hicieron una diferenciación: quizás no hay tantos que escriben.

En cuanto a ello, explicaron como es su trabajo de escritura.

“Lo primero que hacemos es charlar, hablamos mucho. Capaz parecen temas comunes pero luego se convierten en más profundos. Además, también nos da lecturas para analizar técnicas de escritura de diferentes autores”, detalló Grilli y Zarpellón continuó: “Todas las semanas tenemos una consigna, que podemos respetar o no. Y esas charlas que tenemos al principio, siempre nos deja pensando y quizás es fuente de inspiración para escribir”.

“A los jóvenes les diría que a la literatura hay que acercarse sin respeto, que si tenés algo para contar no tengas miedo a ponerlo por escrito”

Natalia Brandi, escritora y tallerista platense

Los encuentros son on-line (Brandi hoy vive en Italia), de dos horas y cada 7 días. “Leemos los textos que escribieron a partir de mis consignas (o no) y comentamos textos de autores que me interesan que lean (si quieren). El ambiente es super desestructurado”, manifestó la escritora platense.

Sus literaturas, hoy

Mora Zarpellón contó que hoy está más dedicada a la escritura de cuentos: “Desarrollé más los personajes y las emociones. Fue un progreso, porque mi primer año era bastante drama, y este segundo es más tema y tono”.

Grilli, que participará de la convocatoria de poesía de Entonces Ediciones -cuyo nombre es Lara Tolosa Chaneton, en honor a la joven que murió en el edificio del Colegio Nacional- manifestó que siempre escribió “más microrrelatos. Ahora hago más poesía. Siempre fue en prosa pero hoy es más en verso”.

Un proyecto cerrado

Ambas, en el taller de Brandi, decidieron hacer un proyecto común: “Reflejos encontrados”. Con una tapa personal y casi como un cuadernillo, en cuanto a la edición, elaboraron un producto literario donde convergen sus obras -pulidas y reelaboradas- de más de dos años de taller.

Para ellas, verse en el papel, fue diferente a lo que estaban acostumbradas. “Te da una sensación completa. Ves como un producto ya hecho. Verlo en papel significa una historia cerrada”, contó Zarpellón y Grilli añadió: “Es mucho más táctil, se convierte en algo físico. Lo pensé, lo hice y ahora está acá; lo puedo mostrar y compartir”.

“Es como crear una nueva identidad en la escritura, cosa que no pasa en la vida real porque estás con otras condiciones, con otras personas”

Ernestina Mora Zarpellón

En cuanto al título, ambas aseguraron que devino de los propios temas de sus cuentos, poesías y microrrelatos. Entre ellos, destacaron la idea del espejo, del reflejo, del verse a sí mismo, el tiempo.

Lo que viene

Grilli aseguró, sin dudar: “Quiero ser escritora, tener libros publicado”. Zarpellón añadió: “No lo veo como algo que sería mi carrera, pero si me encantaría publicar un libro. No tengo definido qué voy a hacer en el futuro pero me gustaría que la escritura sea un espacio aparte. Si es lo puedo compartir, mejor”.

En cuanto a alguien que quiere escribir y no se anima, ambas coincidieron en que la única solución es escribir y volver a escribir; que siempre hay inicios y procesos.

Brandi, sobre ello, concluyó: “Les diría que a la literatura hay que acercarse sin respeto, que si tenés algo para contar no tengas miedo a ponerlo por escrito, el taller te ayuda a sacar esas palabras que adentro a veces se enredan un poco y pueden molestar”.