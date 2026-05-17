Karina Milei saca a la calle a sus militantes

Sebastián pareja, titular de lla en la provincia, junto a karina Milei / x

Karina Milei dio la orden de movilizar a la militancia libertaria. La secretaria General de la Presidencia eligió una fecha emblemática, el 25 de Mayo, para organizar una actividad en toda la Provincia con la idea de salir hacia adelante en medio del escándalo que sacude al gobierno nacional por el caso Adorni.

Los libertarios están organizando un “Cabildo Abierto por la Libertad” en todos los distritos de la Provincia, donde ubicarán mesas frente a los concejos deliberantes para hablar con los vecinos.

“En muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana y alejada de las demandas reales”, señalaron fuentes de La Libertad Avanza bonaerense, el partido que conduce Sebastián Pareja.

De acuerdo con un instructivo interno distribuido entre concejales, coordinadores y militantes, la actividad apunta a “incrementar la cercanía con los bonaerenses” y “posicionar a los dirigentes locales escuchando y dando la cara”.

En el documento se enfatiza la idea de construir legitimidad “desde abajo” y promover “una forma distinta de hacer política: más abierta, sin intermediarios”.

En cada punto de encuentro se instalarán mesas identificadas con los colores violeta y blanco de La Libertad Avanza. Sin embargo, no se utilizará cartelería electoral ni se mencionen candidaturas específicas, con el fin de priorizar la identidad partidaria por sobre las disputas internas.

De todas formas, la movida apunta, aún sin nombres y apellidos definidos, a instalar dirigentes que darán la pelea por las intendencias el año que viene.

Como en 2025, antes de la campaña, volverán a realizar encuestas para trazar un diagnóstico y proponer proyectos de ley que interpelen a la ciudadanía.

Los resultados se darán a conocer en un congreso partidario como el que se realizó el año pasado en La Plata con la presencia de Milei. Esta vez el escenario elegido sería Mar del Plata.

El Gobierno nacional busca con estas movidas salir del encierro al que se somete con las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y de alguna manera retomar la actividad política y de construcción en la Provincia, un territorio donde la imagen presidencial está seriamente afectada según marcan diversas encuestas.

Pese a esa erosión, los armadores de LLA en la Provincia aún barajan una aparición de Milei en el Conurbano antes del Mundial, pero ignoran el formato y si el Presidente tendrá un hueco en su agenda.

El Gran Buenos Aires es un vasto territorio en el que la figura presidencial ha bajado fuertemente en la consideración pública. De ahí que para el Presidente una eventual presencia supone un desafío adicional.