las hermanastras malvadas de la “cenicienta”: hoy a las 16 en la nonna

17 de Mayo de 2026 | 01:44 Edición impresa

■ Hoy

Música

Novello Cupido.- A las 18.30 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, concierto a cargo de Cappella del Plata. con obras de Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Giovanni Felice Sances, Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi, Benedetto Ferrari y Bartolomeo Spighi da Prato. Entrada: leche larga vida.

Peña.- A las 15.30 en la Feria de Barrio Banco Provincia, 32 y 173, Berisso. Actúan: Facundo Lacolla, Luna Sachera, La Curda, Ceferino Céspedes.

Claroscuros del alma.- A las 17.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº 861 entre 3 y 4. Concierto del Ensamble vocal Unocteto junto al Ensamble de instrumentos antiguos. Director invitado: Julio Menéndez. Entrada libre, a la gorra.

Dúo Aguirre / Rodríguez.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Entrada libre y a la gorra.

Dúo Embouchure.- A las 17 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879 entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Gabriela Galván, traverso, e Isidoro Roitman, tiorba. Presentarán “Los secretos del Rey”, concierto dedicado a música francesa de la Corte de Luis XIV. Gratis.

Big Bend Orquesta: ensayo abierto.- A las 16 en Planta Alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

El Conjunto.- A las 18 en el playón de 17 y 17. Salsa. A la gorra.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta de 17 y 71. Gratis.

Tobika.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Domingo musical.- A las 20 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Se presentan: Majo Fernández Molina, Karen y Manu Delozano.

Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. Se presentan: @lasmare4s, @superpiba.banda y @lapemusica.

Cine

Instante.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

El hombre sin sombra.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Paul Verhoeven.

Cuatro estrellas.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Stigliani.

Evangelion 2.0: You can (not) advance.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Kazuya Tsyrumaki y Masayuki.

Teatro

Corto Circuito.- A las 20 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47, con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich.

Bye Bye.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

Lo que no dijimos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Leandro Sfich con dirección de Rodrigo Atencio.

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Narices negras.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Ceci Rossini y Marce Curci.

Lobo, pieza perdida.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34. A la gorra.

El fondo secreto.- A las 19 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Contra el amor.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler con dirección de Andrea Hamame.

Puzzle.- A las 19 en la sala Red Pido Gancho, 3 N° 1172 entre 44 y 45, Villa Elisa. Obra de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa, con dirección general de Paula Boero.

Aquí no podemos hacerlo.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

La tortuga de Darwin.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con dramaturgia de Sara Mon.

Ciclo de obras cortas en El Escape.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, se presentan las obras cortas: “Diversamente embarazada”, “La señal, una cuestión de fe”, “¡Hay que soltar!” y “Plantado en la plaza”.

Infantiles

Ilusiones escondidas.- A las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

Cenicienta.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Lisandro Ringer.

Tanguito Mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.

ACTIVIDADES

Proyecto Arbórea.- A las 15.30 parte desde la Estación de Trenes, 1 y 44, este recorrido guiado para conocer el patrimonio arbóreo del barrio Hipódromo. Previamente se conversará sobre el apogeo comercial y leyendas de la Diagonal 80. Libre y con colaboración a voluntad.

Actividades

Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Tributo a otra galaxia: una experiencia inmersiva para fans y familias.- De 16 a 20 en Espacio Medusa, 11 y 55. Durante la jornada, los asistentes podrán entrenar como Jedi, vivir una experiencia de realidad virtual, interactuar con personajes y participar en desafíos, desfiles, duelos y un show musical en vivo con bandas sonoras icónicas.