Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
El Palacio Achinelly: más de un siglo de historia entre volutas, una cúpula y agujas que miran el cielo
VIDEO. Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Lo que no se nombra, no se mide; y lo que no se mide, difícilmente se corrige
La muerte de Érica Valdez: su familia habla de un crimen en Berisso
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
La desocupación y los bajos salarios, entre las principales preocupaciones
Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento
El cierre de la semana fue muy complejo para el mundo y no tanto para la Argentina
Más que Súper RIGI, hay que terminar con el cepo y crear el Súper IVA
La Justicia sospecha de un fraude multimillonario con el dólar oficial
Ceferino Reato: “La Argentina premia a los liderazgos que dividen”
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
■ Hoy
Música
Novello Cupido.- A las 18.30 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, concierto a cargo de Cappella del Plata. con obras de Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Giovanni Felice Sances, Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi, Benedetto Ferrari y Bartolomeo Spighi da Prato. Entrada: leche larga vida.
LE PUEDE INTERESAR
Obras sobre los años 70, con un anclaje actual
LE PUEDE INTERESAR
Ocurrencias: deseos de alto vuelo
Peña.- A las 15.30 en la Feria de Barrio Banco Provincia, 32 y 173, Berisso. Actúan: Facundo Lacolla, Luna Sachera, La Curda, Ceferino Céspedes.
Claroscuros del alma.- A las 17.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº 861 entre 3 y 4. Concierto del Ensamble vocal Unocteto junto al Ensamble de instrumentos antiguos. Director invitado: Julio Menéndez. Entrada libre, a la gorra.
Dúo Aguirre / Rodríguez.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Entrada libre y a la gorra.
Dúo Embouchure.- A las 17 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879 entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Gabriela Galván, traverso, e Isidoro Roitman, tiorba. Presentarán “Los secretos del Rey”, concierto dedicado a música francesa de la Corte de Luis XIV. Gratis.
Big Bend Orquesta: ensayo abierto.- A las 16 en Planta Alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.
El Conjunto.- A las 18 en el playón de 17 y 17. Salsa. A la gorra.
Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta de 17 y 71. Gratis.
Tobika.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Domingo musical.- A las 20 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Se presentan: Majo Fernández Molina, Karen y Manu Delozano.
Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. Se presentan: @lasmare4s, @superpiba.banda y @lapemusica.
Cine
Instante.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
El hombre sin sombra.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Paul Verhoeven.
Cuatro estrellas.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Stigliani.
Evangelion 2.0: You can (not) advance.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Kazuya Tsyrumaki y Masayuki.
Teatro
Corto Circuito.- A las 20 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47, con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich.
Bye Bye.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.
Lo que no dijimos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Leandro Sfich con dirección de Rodrigo Atencio.
Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.
Narices negras.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Ceci Rossini y Marce Curci.
Lobo, pieza perdida.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34. A la gorra.
El fondo secreto.- A las 19 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.
Contra el amor.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler con dirección de Andrea Hamame.
Puzzle.- A las 19 en la sala Red Pido Gancho, 3 N° 1172 entre 44 y 45, Villa Elisa. Obra de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa, con dirección general de Paula Boero.
Aquí no podemos hacerlo.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
La tortuga de Darwin.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con dramaturgia de Sara Mon.
Ciclo de obras cortas en El Escape.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, se presentan las obras cortas: “Diversamente embarazada”, “La señal, una cuestión de fe”, “¡Hay que soltar!” y “Plantado en la plaza”.
Infantiles
Ilusiones escondidas.- A las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Carla Pontini Vázquez.
Cenicienta.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Lisandro Ringer.
Tanguito Mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.
ACTIVIDADES
Proyecto Arbórea.- A las 15.30 parte desde la Estación de Trenes, 1 y 44, este recorrido guiado para conocer el patrimonio arbóreo del barrio Hipódromo. Previamente se conversará sobre el apogeo comercial y leyendas de la Diagonal 80. Libre y con colaboración a voluntad.
Actividades
Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Tributo a otra galaxia: una experiencia inmersiva para fans y familias.- De 16 a 20 en Espacio Medusa, 11 y 55. Durante la jornada, los asistentes podrán entrenar como Jedi, vivir una experiencia de realidad virtual, interactuar con personajes y participar en desafíos, desfiles, duelos y un show musical en vivo con bandas sonoras icónicas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí