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Deportes |Entrena por la mañana en el estadio UNO

Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular

Antes de emprender el viaje a Río de Janeiro para enfrentar a Flamengo por el quinto juego de Libertadores, el DT quiere definir el once, donde se esperan varios retornos a la estructura inicial

Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular

el plantel regresa a los trabajos a las 9.30 en UNO / @edelpoficial

17 de Mayo de 2026 | 02:13
Edición impresa

Llega la hora de la verdad para Estudiantes. El Pincha volverá hoy por la mañana a los entrenamientos en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en una práctica que será clave para comenzar a definir el equipo que enfrentará a Flamengo por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América.

Luego de la jornada libre del domingo, el plantel estudiantil retomará las tareas desde las 9.30 con el foco completamente puesto en el trascendental duelo del próximo miércoles en Río de Janeiro. El compromiso ante el Mengao aparece como una verdadera final para el conjunto albirrojo, ya que puede marcar buena parte del futuro del equipo dentro del certamen continental.

En este contexto, el entrenador Alexander Medina buscará aprovechar la práctica para terminar de darle forma al once inicial antes del viaje a Brasil. Si bien durante los últimos entrenamientos comenzó a mostrar algunos indicios, todavía mantiene ciertas dudas tanto en la mitad de la cancha como en el frente de ataque.

La buena noticia para el cuerpo técnico –como ya informó este matutino en la edición anterior– pasa por las recuperaciones de Eric Meza y Tiago Palacios, quienes dejaron atrás el cuadro viral que los marginó del último compromiso y ya trabajan nuevamente junto al resto del grupo. Ambos futbolistas aparecen con muchas chances de regresar a la titularidad en un partido donde el DT pretende poner lo mejor que tiene a disposición.

En defensa, todo indica que Meza volverá a ocupar el lateral derecho, mientras que Gastón Benedetti se perfila para quedarse con el carril izquierdo. Por su parte, la dupla central continuaría conformada por Leandro González Pirez y Tomás Palacios, quienes vienen sumando continuidad en los últimos encuentros.

Sin embargo, las principales incógnitas aparecen de mitad de cancha hacia adelante. Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro pelean por un lugar dentro del mediocampo, en un sector donde Medina todavía no terminó de definir nombres ni características.

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En ofensiva, la única fija parece ser Guido Carrillo como referencia de área. A partir de allí, el regreso de Tiago Palacios abre un nuevo interrogante, ya que tanto Edwuin Cetré como Facundo Farías podrían salir del equipo dependiendo del esquema que finalmente elija el entrenador.

Con este panorama, el Pincha afrontará una práctica determinante en el Estadio UNO antes de emprender el viaje a tierras cariocas, donde buscará dar un paso clave rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

 

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