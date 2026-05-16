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VIDEO.- A plena luz del día en La Plata, motochorros intentaron entrar a patadas a una casa

16 de Mayo de 2026 | 18:20

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La inseguridad volvió a encender las alarmas en La Plata tras un intento de robo ocurrido en Tolosa, donde dos motochorros intentaron ingresar a una vivienda a plena luz del día. El episodio ocurrió en 119 entre 526 y 527 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según informaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, los delincuentes llegaron en moto hasta el frente de la propiedad y uno de ellos descendió para intentar forzar el ingreso. En las imágenes se observa cómo el sospechoso le da al menos dos patadas al portón de la casa, aparentemente con la intención de entrar.

Sin embargo, el robo no llegó a concretarse. De acuerdo al relato del vecino damnificado, su hijo se encontraba dentro de la vivienda al momento del hecho y logró ahuyentar a los sospechosos.

“Mi hijo estaba en la cocina, los vio y les gritó. Ahí se fueron”, contó el frentista a este diario.

Tras ser descubiertos, los delincuentes escaparon rápidamente a bordo de la moto en la que habían llegado. La secuencia quedó filmada y volvió a alimentar la preocupación vecinal por los reiterados hechos de inseguridad en distintos barrios de la Ciudad.

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