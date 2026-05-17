“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka

Al igual que le ocurrió con personajes que quedaron impresos en la retina y el corazón de varias generaciones gracias a sus versiones cinematográficas, desde la maléfica Tronchatoro de “Matilda” hasta el alocado profesor trucho Dewey Finn de “School of Rock”, Agustín “Soy Rada” Aristarán buscó alejarse de aquellas representaciones aunque rescató las sensaciones que cada una de esas criaturas le generó cuando las vio por primera vez. Y entre esas sensaciones, las contradicciones de un personaje sumamente complejo, fueron las que lo llevaron a abordar su propia versión del excéntrico chocolatero en “Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate - El Show”, que está a punto de abrir sus puertas.

Por eso, avisa al público, no van a ver en el escenario al personaje inmortalizado por Johnny Depp en la película de Tim Burton. Pero tampoco al más reciente interpretado por Timothée Chalamet ni al más antiguo, y seminal, interpretado por Gene Wilder en los 70. “Es una construcción hecha desde un lugar mucho más personal”, le contó el actor, mago y comediante a EL DIA.

Esa construcción marca un nuevo desafío en su carrera actoral abriendo la puerta a un registro nuevo, alejado del villano convencional que ha venido trabajando, y ubicándolo en un “bueno” pero con un trasfondo oscuro. “Poder explorar todos esos matices como actor es espectacular”, asegura “Rada”.

A menos de un mes de su desembarco en el Gran Rex, un teatro que debió modificar su estructura para darle lugar a esta mega producción que tendrá más de 20 artistas en escena, cuatro elencos infantiles y un equipo de más de 150 personas trabajando en su desarrollo, Aristarán se refirió a los mayores desafíos que este nuevo personaje le ha dado y cómo convivirá con su participación en “Otro día perdido”, ciclo en el que se luce, al lado de Pergolini, por la pantalla de El Trece.

-Es una de las producciones más ambiciosas de la historia del teatro argentino. ¿Qué es lo que más te sorprende desde adentro?

-En lo personal, interpretar a un personaje tan icónico como Willy Wonka. Este es mi cuarto musical de gran producción -“Aladdin”, “Matilda”, “School of Rock” y ahora “Charlie…”- y, aun así, cada proyecto logra sorprenderme. La cantidad de gente trabajando es impresionante. Pero en este caso siento que fuimos todavía más allá, hicimos un upgrade. Para que se entienda: tuvieron que modificar la parrilla del Gran Rex por el peso de la escenografía. El nivel de detalle de la utilería, el vestuario y toda la puesta es soñado. Se le nota la calidad a todo.

-Todos tenemos muy presente al Willy Wonka del cine. ¿Cómo hiciste para despegarte de esas versiones y construir la tuya?

-Primero, no mirar de nuevo las películas. Hay muchas versiones de Wonka, y lo que yo hice fue no volver a mirarlas. Siempre me tiento con verlas pero prefiero tener un vago recuerdo de lo que a mí me sucedió cuando vi estos personajes. Pero no van a ver a un personaje basado en el de Tim Burton y Johnny Depp.

-¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Qué recordaste al momento de hacer tu versión? Porque es un personaje bastante difícil de encasillar, porque tiene de todo…

-Sí, es un personaje que tiene ternura, tiene rudeza, tiene empatía, tiene amorosidad, tiene oscuridad también, y tiene algo muy hermoso que es que fue un niño al que no lo mimaron mucho, y encuentra en Charlie esta mirada más paternal, pero también más de par, porque es como un niño en un cuerpo de un adulto; y él se ve reflejado en ese niño que no lo quisieron tanto. Charlie sí tenía la parte del amor, pero no la parte del dinero que tenía Willy para llevar a cabo sus sueños. Entonces, hay toda una mezcla, y es un personaje que si te ponés a pensar decís ‘ah, qué simple’ porque está muy marcado pero no, es re complejo, porque él está todo el tiempo cambiando su temperamento… Es caprichoso y a veces bastante cruel, hay cuatro chicos que desaparecen. Entonces, tiene un montón de matices que van saliendo uno detrás del otro todo el tiempo, y que son muy contradictorios. Así que me la estoy pasando bárbaro buceando por todos esos matices.

-¿Eso también te desafió como actor? Venías de personajes más claramente “villanos”.

-Totalmente. Además, no tiene nada que ver con el personaje que hago habitualmente como “Rada”, más simpático y blanco. Wonka tiene una oscuridad permanente y poder explorar esos lugares como actor es espectacular.

-Los Rottemberg suelen destacar el costado pedagógico de estas propuestas familiares. ¿Cuál sentís que es el gran mensaje de la obra?

“Willy es un personaje que tiene ternura, rudeza, empatía, amorosidad y oscuridad. Tiene un montón de matices que van saliendo uno detrás del otro todo el tiempo y son todos contradictorios”

-Primero, que ganan los buenos. Charlie es un chico que tiene todo en contra, pero un corazón puro. La obra habla de que el camino no es la avaricia ni querer tenerlo todo. Él solamente quería un chocolate y con eso ya era feliz. También transmite la idea de seguir los sueños desde un lugar noble y sincero. Y tiene algo muy lindo: les habla distinto a los chicos y a los adultos, como pasa con las películas de Pixar. Hay diferentes capas de lectura según quién la vea.

-Ya trabajaste varias veces con chicos. ¿Cómo es compartir el día a día con ellos?

-Es hermoso. Me recuerdan constantemente por qué hago esto: porque me gusta jugar. Tienen un profesionalismo enorme, conocen todas las letras y trabajan con muchísima energía. Además, como hay cuatro elencos infantiles, cada cambio de grupo modifica completamente la dinámica. Llegan con una energía tremenda y eso te contagia enseguida. Venís cansado y de golpe entra otro elenco con toda la pila y te levantan automáticamente.

-En paralelo, sos parte de “Otro Día Perdido”, uno de los programas más vistos de la tevé abierta...

-Sí, es un proyecto que me tiene muy feliz y orgulloso. Siento que es uno de los programas más lindos de la televisión argentina hoy. Es ameno, tiene espacio para conversaciones largas y también para voces nuevas. Estamos todos muy contentos con el resultado y yo muy orgulloso de formar parte.

-¿Cómo vas a hacer con las funciones y las grabaciones del programa?

-Mario pidió adelantar algunas grabaciones para que el programa siga saliendo normalmente. Va a haber un período corto en el que voy a estar menos presente, pero ya estaba hablado desde antes porque este proyecto lo teníamos cerrado hace tiempo.

-“Charlie…” tendrá funciones hasta agosto, y ¿después? ¿Volvés con “Rada” con algún unipersonal?

-Te puedo adelantar algo que todavía no había contado: voy a volver con “Chanta” a la calle Corrientes desde septiembre. La obra tuvo una temporada muy exitosa en Mar del Plata y también en Buenos Aires. Yo sentía que ya estaba despedida, pero hablamos con producción y decidimos hacer tres meses más, de septiembre a noviembre, para cerrar definitivamente en el Astral.

-Será, otra vez, un gran año profesional para vos… ¿Cómo transitás este presente?

-Con mucho agradecimiento y mucha alegría. Están pasando un montón de cosas que soñé durante años y por las que trabajé muchísimo junto a mi equipo. Y siempre digo que nada de esto sería posible sin la gente que me acompaña.