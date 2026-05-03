La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV

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La agenda deportiva del domingo está lejos de ser una simple lista acumulativa de actividades. Ya que a los partidos importantes y definitorios de la Liga Profesional de fútbol argentino, se le suma la carrera de Franco Colapinto a partir de las 14hs que va a paralizar nuevamente al país.
Asimismo, del otro lado del continente también hay encuentros imperdibles que nos regalan una jornada a pura emoción.
LIGA PROFESIONAL – FECHA 9 (POSTERGADA)
13:30: Aldosivi vs Independiente Rivadavia | TNT SPORTS
16:00: Belgrano vs Sarmiento | TNT SPORTS
16:00: Gimnasia La Plata vs Argentinos Juniors | ESPN PREMIUM
16:00: Racing Club vs Huracán | ESPN PREMIUM
16:00: Rosario Central vs Tigre | TNT SPORTS
18:30: River Plate vs Atlético Tucumán | ESPN PREMIUM
PRIMERA NACIONAL
13:00: Atlanta vs Tristán Suárez | LPF PLAY
15:00: Colegiales vs San Martín San Juan | LPF PLAY
15:00: Mitre vs Acassuso | LPF PLAY
15:00: Almagro vs Temperley | LPF PLAY
15:30: Almirante Brown vs Chaco For Ever | LPF PLAY
16:00: Gimnasia Jujuy vs Deportivo Maipú | LPF PLAY
16:00: Patronato vs Nueva Chicago | DISNEY + PREMIUM
16:00: Ciudad de Bolívar vs Ferro Carril Oeste | LPF PLAY
16:30: Godoy Cruz vs Deportivo Morón | LPF PLAY
16:30: Ferrocarril Midland vs Güemes | LPF PLAY
17:00: Racing (Córdoba) vs Deportivo Madryn | LPF PLAY
FORMULA 1
14:00: Gran Premio de Miami | FOX SPORTS / DGO / DISNEY + PREMIUM
PREMIER LEAGUE
11:30: Manchester United vs Liverpool | DISNEY + PREMIUM / ESPN
15:00: Aston Villa vs Tottenham Hotspur | DISNEY + PREMIUM / ESPN
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LA LIGA
11:15: Getafe vs Rayo Vallecano | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
13:30: Real Betis vs Real Oviedo | DSPORTS
16:00: Espanyol vs Real Madrid | DSPORTS
BUNDESLIGA
12:30: Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | DISNEY + PREMIUM
14:30: SC Freiburg vs VfL Wolfsburg | DISNEY + PREMIUM
SERIE A
13:00: Juventus vs Hellas Verona | DISNEY + PREMIUM
15:45: Internazionale vs Parma | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
SUDAMERICANO SUB 17 FEMENINO
20:00: Chile vs Argentina | DGO / DSPORTS +
POR MES*
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