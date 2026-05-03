La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV

3 de Mayo de 2026 | 10:47

La agenda deportiva del domingo está lejos de ser una simple lista acumulativa de actividades. Ya que a los partidos importantes y definitorios de la Liga Profesional de fútbol argentino, se le suma la carrera de Franco Colapinto a partir de las 14hs que va a paralizar nuevamente al país.

Asimismo, del otro lado del continente también hay encuentros imperdibles que nos regalan una jornada a pura emoción.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 9 (POSTERGADA)

13:30: Aldosivi vs Independiente Rivadavia | TNT SPORTS

16:00: Belgrano vs Sarmiento | TNT SPORTS

16:00: Gimnasia La Plata vs Argentinos Juniors | ESPN PREMIUM

16:00: Racing Club vs Huracán | ESPN PREMIUM

16:00: Rosario Central vs Tigre | TNT SPORTS

18:30: River Plate vs Atlético Tucumán | ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL

13:00: Atlanta vs Tristán Suárez | LPF PLAY

15:00: Colegiales vs San Martín San Juan | LPF PLAY

15:00: Mitre vs Acassuso | LPF PLAY

15:00: Almagro vs Temperley | LPF PLAY

15:30: Almirante Brown vs Chaco For Ever | LPF PLAY

16:00: Gimnasia Jujuy vs Deportivo Maipú | LPF PLAY

16:00: Patronato vs Nueva Chicago | DISNEY + PREMIUM

16:00: Ciudad de Bolívar vs Ferro Carril Oeste | LPF PLAY

16:30: Godoy Cruz vs Deportivo Morón | LPF PLAY

16:30: Ferrocarril Midland vs Güemes | LPF PLAY

17:00: Racing (Córdoba) vs Deportivo Madryn | LPF PLAY

FORMULA 1

14:00: Gran Premio de Miami | FOX SPORTS / DGO / DISNEY + PREMIUM

PREMIER LEAGUE

11:30: Manchester United vs Liverpool | DISNEY + PREMIUM / ESPN

15:00: Aston Villa vs Tottenham Hotspur | DISNEY + PREMIUM / ESPN

LA LIGA

11:15: Getafe vs Rayo Vallecano | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

13:30: Real Betis vs Real Oviedo | DSPORTS

16:00: Espanyol vs Real Madrid | DSPORTS

BUNDESLIGA

12:30: Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | DISNEY + PREMIUM

14:30: SC Freiburg vs VfL Wolfsburg | DISNEY + PREMIUM

SERIE A

13:00: Juventus vs Hellas Verona | DISNEY + PREMIUM

15:45: Internazionale vs Parma | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

SUDAMERICANO SUB 17 FEMENINO

20:00: Chile vs Argentina | DGO / DSPORTS +