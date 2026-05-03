Domingo helado en La Plata: la ciudad amaneció con apenas 1°C y anticipan una semana más templada

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La Plata tuvo este domingo un amanecer marcado por el intenso frío, con una temperatura mínima que llegó a apenas 1 grado y obligó a los vecinos a salir bien abrigados desde las primeras horas del día.
Con cielo algo nublado y viento leve del sector norte, la jornada comenzó con postales típicas del otoño más crudo: calles semivacías, vapor al respirar y camperas gruesas como protagonistas en distintos puntos de la región.
De acuerdo a las previsiones meteorológicas, durante el resto del domingo el tiempo se mantendrá estable, con una tarde fresca y una máxima que rondará los 17°C.
Para el inicio de la semana se espera un leve ascenso de temperatura. El lunes continuará con cielo algo nublado y vientos leves del norte, en una jornada que irá de fría a templada, con registros previstos entre los 8°C y los 21°C.
Así, tras un arranque de domingo casi invernal, el tiempo comenzará a mostrar condiciones más agradables en la región durante los próximos días.
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