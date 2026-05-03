Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos

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Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en La Plata, acusados de protagonizar un robo a mano armada en la localidad de Tolosa. El procedimiento se realizó luego de una persecución policial que culminó con la captura de los sospechosos cuando intentaban huir hacia el barrio El Mercadito.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle 7 entre 520 y 521, donde dos delincuentes que circulaban en una motocicleta negra interceptaron a las víctimas y las amenazaron con un arma de fuego.
De acuerdo al parte oficial, los asaltantes le sustrajeron el celular a una joven de 24 años y dinero en efectivo a un comerciante de 46, para luego escapar por avenida 520.
Tras el alerta radial, efectivos del Comando de Patrullas iniciaron un operativo cerrojo mientras personal de monitoreo aportaba datos sobre el recorrido de fuga y las características de los implicados. Finalmente, otro móvil policial logró divisarlos y detenerlos en la zona de avenida 520 y 115.
Los aprehendidos fueron identificados como Lucas Damián Villabona y Emmanuel Delprato, ambos de 40 años. Durante la requisa, los efectivos secuestraron 78 mil pesos en efectivo, presuntamente robados momentos antes, además de una motocicleta Motomel CX 150 negra, una bufanda verde y dos viseras blancas.
La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa” e intervienen la UFI Nº 8 y el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata. Los detenidos serán trasladados a sede judicial para prestar declaración.
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