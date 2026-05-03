Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos

Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos
3 de Mayo de 2026 | 11:30

Escuchar esta nota

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en La Plata, acusados de protagonizar un robo a mano armada en la localidad de Tolosa. El procedimiento se realizó luego de una persecución policial que culminó con la captura de los sospechosos cuando intentaban huir hacia el barrio El Mercadito.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle 7 entre 520 y 521, donde dos delincuentes que circulaban en una motocicleta negra interceptaron a las víctimas y las amenazaron con un arma de fuego.

De acuerdo al parte oficial, los asaltantes le sustrajeron el celular a una joven de 24 años y dinero en efectivo a un comerciante de 46, para luego escapar por avenida 520.

Tras el alerta radial, efectivos del Comando de Patrullas iniciaron un operativo cerrojo mientras personal de monitoreo aportaba datos sobre el recorrido de fuga y las características de los implicados. Finalmente, otro móvil policial logró divisarlos y detenerlos en la zona de avenida 520 y 115.

Los aprehendidos fueron identificados como Lucas Damián Villabona y Emmanuel Delprato, ambos de 40 años. Durante la requisa, los efectivos secuestraron 78 mil pesos en efectivo, presuntamente robados momentos antes, además de una motocicleta Motomel CX 150 negra, una bufanda verde y dos viseras blancas.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa” e intervienen la UFI Nº 8 y el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata. Los detenidos serán trasladados a sede judicial para prestar declaración.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento en Plaza España

Cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas: a qué hora corre Colapinto

Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza

Las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia serán el motivo de negociaciones: Massa y Máximo ya están pidiendo su parte

VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder

Detectan un aumento de casos de criptorquidia en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha

“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima
Últimas noticias de Policiales

Un policía bonaerense se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa

Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza

VIDEO. Violento robo de motochorros en La Plata: persiguieron a un joven y le apuntaron para sacarle la moto

Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
La Ciudad
Educación en La Plata: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Crece la polémica por un monumento en Plaza España
Domingo helado en La Plata: la ciudad amaneció con apenas 1°C
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del domingo 3 de mayo en el diario EL DIA
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Información General
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Deportes
Espera el playoff: el Lobo recibe al Bicho para conocer a su rival
La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV
Cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas: a qué hora corre Colapinto
VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder
Dio ventaja, sufrió en el primer tiempo y luego se llevó la gran satisfacción
Espectáculos
Juana Viale paró en seco a un invitado y la mesa ardió en vivo
Shakira la rompió: show impactante en Copacabana
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“The Mandalorian” al cine: Disney celebra el Día de Star Wars mientras espera la primera película de la saga en 7 años
“Aquí hablamos de huertos”: el jardín como salvavidas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla