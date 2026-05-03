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Cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas: a que hora corre Colapinto

La FIA dio a conocer, a través de un comunicado, que se adelantará la carrera debido a las condiciones climáticas.

Cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas: a que hora corre Colapinto
3 de Mayo de 2026 | 07:28

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el Gran Premio de Miami sufrió una modificación de último momento en su horario debido a las condiciones climáticas.

La carrera, correspondiente a una nueva fecha de la Fórmula 1, fue adelantada tres horas respecto a su horario original ante el pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo, según se supo.

Inicialmente prevista para las 17 (hora Argentina), la competencia se disputará finalmente a las 14 horas en la ciudad de Miami. La decisión fue tomada de manera conjunta entre la FIA, la organización de la Fórmula 1 y los promotores del evento, luego de evaluar los informes meteorológicos.

A través de un comunicado oficial, las autoridades explicaron que el cambio busca minimizar posibles interrupciones durante la carrera y garantizar que se desarrolle en condiciones óptimas.

Además, remarcaron que la prioridad es la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y aficionados, en un contexto climático que podría haber afectado seriamente el desarrollo normal del evento.

El joven piloto de MercedesKimi Antonelli, será quien partirá desde la pole position, después de realizar destacada actuación en la clasificación. En cuanto al argentino Franco Colapinto, largará desde el octavo puesto.

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A su vez, la Fórmula 2, en la que compite el argentino Nicolás Varrone, también notificó el cambio de horario para la carrera en Miami, que será a las 10.25 horas.

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