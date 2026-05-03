Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
Violento robo de motochorros en La Plata: persiguieron a un joven y le apuntaron para sacarle la moto
Domingo helado en La Plata: la ciudad amaneció con apenas 1°C
Cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas: a que hora corre Colapinto
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov
Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias
Aulas platenses, en crisis: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Que sí se corte: el telemarketing no deseado, un dolor de cabeza
Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del domingo 3 de mayo en el diario EL DIA
Créditos UVA vs. alquileres: quién gana en el bolsillo mensual
Menos subsidios a la luz y el gas, y más usuarios que pagan la tarifa plena
Ajuste en tensión: la recaudación cae y el gasto energético, presiona
“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima
“Al borde de la invasión”: ahora Trump amenaza con tomar Cuba
Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La FIA dio a conocer, a través de un comunicado, que se adelantará la carrera debido a las condiciones climáticas.
Escuchar esta nota
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el Gran Premio de Miami sufrió una modificación de último momento en su horario debido a las condiciones climáticas.
La carrera, correspondiente a una nueva fecha de la Fórmula 1, fue adelantada tres horas respecto a su horario original ante el pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo, según se supo.
Inicialmente prevista para las 17 (hora Argentina), la competencia se disputará finalmente a las 14 horas en la ciudad de Miami. La decisión fue tomada de manera conjunta entre la FIA, la organización de la Fórmula 1 y los promotores del evento, luego de evaluar los informes meteorológicos.
A través de un comunicado oficial, las autoridades explicaron que el cambio busca minimizar posibles interrupciones durante la carrera y garantizar que se desarrolle en condiciones óptimas.
Además, remarcaron que la prioridad es la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y aficionados, en un contexto climático que podría haber afectado seriamente el desarrollo normal del evento.
El joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, será quien partirá desde la pole position, después de realizar destacada actuación en la clasificación. En cuanto al argentino Franco Colapinto, largará desde el octavo puesto.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder
A su vez, la Fórmula 2, en la que compite el argentino Nicolás Varrone, también notificó el cambio de horario para la carrera en Miami, que será a las 10.25 horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí