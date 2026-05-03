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Deportes |JUEGA CON ARGENTINOS DESDE LAS 16.00 EN EL BOSQUE

Espera el playoff: el Lobo recibe al Bicho para conocer a su rival

Ariel Pereyra cuidará solo a Enzo Martínez para los octavos de final del Apertura y lo reemplazará con Germán Conti. Nicolás Barros Schelotto debe cuidarse porque acumula 4 amarillas

Espera el playoff: el Lobo recibe al Bicho para conocer a su rival

El Chelo Torres quiere repetir su festejo esta tarde ante Argentinos Juniors / Archivo

3 de Mayo de 2026 | 03:51
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Con la tranquilidad de la clasificación en el bolsillo, Gimnasia recibirá está tarde a Argentinos Juniors en busca de la sexta victoria consecutiva que le permita terminar lo más arriba posible en la Zona B y quedar en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana para el segundo semestre del año.

El partido se jugará en el Bosque desde las 16.00 con Juan Pafundi cómo árbitro y Nicolás Lamolina en el VAR. La televisación estará a cargo de ESPN Premium y La Redonda brindará su habitual transmisión radial.

A pesar de haber logrado el pasaje a los playoffs ante Belgrano, Ariel Pereyra pondrá casi la totalidad del equipo titular ante el Bicho de La Paternal. El único que estará al margen de la formación titular será Enzo Martínez, preservado por estar al borde del límite de tarjetas amarillas. En cambio, Nicolás Barros Schelotto -en idéntica situación- será de la partida, mientras que Franco Torres, también con 4 amarillas, estará en el banco de relevos.

De esta manera, la única variante será el regreso de Renzo Giampaoli en lugar del uruguayo Martínez. El defensor formado en Boca cumplió la sanción por acumulación de amarillas y hará pareja de centrales con Germán Conti, con quien compartió zaga en el partido ante Acassuso por la Copa Argentina.

Enzo Martínez está citado para el banco de relevos al igual que Julián Kadijevic, Bautista Barros Schelotto, Juan Cruz Cortazzo, Matías Melluso, Mateo Seoane, Pablo Aguiar, Maximiliano Zalazar, Lucas Castro, Franco Torres, Juan José Pérez, Manuel Panaro y Cayetano Bolzan.

Gimnasia llega a este encuentro con 23 unidades, producto de 7 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Gracias a los tres triunfos en fila en la Liga, aseguró la clasificación una fecha antes y ayer la derrota de Barracas Central ante Banfield le garantizó que no será el octavo de la Zona B.

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Argentinos Juniors también llega clasificado, desde sus 29 puntos. El Bicho quedó eliminado de la Copa Libertadores en la Fase 2 al perder por penales en La Paternal ante Barcelona de Ecuador y también quedó afuera de la Copa Argentina también por penales ante Midland. Sin embargo, en el campeonato recuperó posiciones y se convirtió en uno de los candidatos a pelear por el título gracias al buen fútbol que le dan Alan Lescano y Hernán López Muñoz, que está en condiciones de volver al primer equipo tras cumplir dos fechas de suspensión.

El Lobo ya sabe que no jugará con Lanús, pero todavía no tiene un rival definido, por eso depende del resultado de esta tarde para conocer a quien tendrá enfrente en los octavos de final del Apertura.

 

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