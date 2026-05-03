Violento robo de motochorros en La Plata: persiguieron a un joven y le apuntaron para sacarle la moto

Momentos de extrema tensión y miedo se vivieron en las últimas horas en La Plata, cuando dos motochorros armados interceptaron a un motociclista en plena calle y le robaron el vehículo tras amenazarlo de muerte. El hecho ocurrió cerca de las 22 horas del sábado en calle 3 entre 67 y 68 y quedó registrado por vecinos de la zona.

Según relataron frentistas a EL DÍA, los delincuentes circulaban en otra motocicleta y aparentaban ser repartidores, ya que llevaban una mochila de Rappi. De acuerdo al testimonio, venían siguiendo a la víctima hasta que finalmente la alcanzaron en plena cuadra.

En ese momento, uno de los sospechosos extrajo un arma de fuego y comenzó a apuntarle al joven mientras lo amenazaba para que descendiera de la moto. Ante el temor de recibir un disparo, la víctima arrojó el vehículo y salió corriendo para resguardar su vida.

Tras ello, los ladrones subieron la motocicleta a la vereda y escaparon rápidamente del lugar, dejando una escena de desesperación entre vecinos y ocasionales testigos.

El episodio provocó alarma en el barrio, donde aseguran que los hechos de inseguridad son cada vez más frecuentes. “Estamos cansados de las entraderas y los robos que vienen ocurriendo en esta zona. No hay prevención ni presencia de seguridad”, expresaron vecinos indignados tras el asalto.

Ahora se espera que las imágenes registradas y las cámaras de seguridad del sector puedan ser clave para intentar identificar a los responsables del violento robo.