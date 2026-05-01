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Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

Demian Alday/El Día

1 de Mayo de 2026 | 06:34

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La Plaza España, uno de los espacios emblemáticos del trazado fundacional de La Plata, se encuentra en el centro de una encendida disputa que suma nuevos actores y argumentos. Lo que comenzó como un proyecto de puesta en valor ha derivado en un cuestionamiento profundo sobre la identidad urbana y el respeto por los artistas locales.

La Comisión Directiva de la Peña de las Bellas Artes (PBA) emitió un comunicado tras tomar conocimiento de que las obras previstas incluirían la demolición del Monumento a la Fraternidad Argentino-Española. 
Según la institución, esta medida no solo afecta el patrimonio comunitario, sino que constituye un “agravio moral” hacia el prestigio de dos destacados artistas bonaerenses ya fallecidos: Heberto Washington Andrade (autor de la estructura) y Carlos Walter Butin (creador de los bronces ornamentales), ambos ex socios de la entidad.

Desde la Peña subrayan que la obra que se pretende destruir fue resultado de un concurso público bajo la ley 6113 de 1957, contando con la validación de un jurado competente. “Rechazamos el agravio que implica operar bajo nuevas valoraciones estéticas que nadie ha aclarado”, expresaron, cuestionando que criterios actuales de “parcialidades menos calificadas” pretendan anular decisiones históricas.

EL PUNTO DE CONFLICTO

Uno de los ejes más polémicos es la intención municipal de reemplazar el monumento original por una réplica del grupo escultórico de Don Quijote y Sancho Panza que se encuentra en la Plaza de España de Madrid.

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Para la Peña de las Bellas Artes, resulta “extraño” pretender la destrucción de un acervo original para instalar una copia. Si bien aclararon que no se oponen a la llegada de una nueva obra, proponen que ambas coexistan en sectores convenientes de la plaza para lograr una mayor riqueza urbana, en lugar de recurrir a la demolición.

Esa postura se suma a la ya publicada por el diario EL DIA, que dio cuenta del firme cuestionamiento de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Los arquitectos han advertido sobre la falta de transparencia en el proyecto y el impacto negativo que tendría la alteración del espacio público sin un debate integral sobre el patrimonio.

Por su parte, el municipio defiende la iniciativa como parte de un acuerdo con referentes de la colectividad española. Según fuentes oficiales, la instalación del Quijote y Sancho Panza busca estrechar lazos culturales y renovar la estética de la plaza, dándole un perfil más internacional y vinculado a las raíces hispanas.

Sin embargo, el consenso parece estar lejos. Mientras el municipio avanza con el acuerdo de la colectividad, las instituciones profesionales y artísticas de la ciudad exigen que se detenga la demolición, recordándole a las autoridades que el progreso urbano no debe construirse sobre las cenizas del arte local.

QUÉ DICE LA MUNICIPALIDAD

Tal como publicó este diario, funcionarios municipales adelantaron que se realizará la remoción del actual monumento a la confraternidad argentino-española, que será retirado dando cuentas a la dirección de Asuntos Patrimoniales. “Es a pedido de la propia comunidad española, que señaló que ese monumento no los representa”, se informó desde la subsecretaria de Diseño Urbano y Espacio Público de la Comuna.

En reemplazo, se emplazará en el centro de la plaza una escultura de bronce representando a Don Quijote y a Sancho Panza, símbolo y homenaje al aporte a la humanidad de la literatura española con la obra del novelista y poeta español Miguel de Cervantes Saavedra, “Don Quijote”.

También, añadieron en la Municipalidad, se recambiarán solados, es decir, se reemplazarán las antiguas baldosas -la mayoría en mal estado o ausentes- por nuevas, similares a las empleadas en las plazas mencionadas, aunque con otro grado de pulido, para evitar deslizamientos.

Aunque se recambien solados, advirtieron, “se respetarán los 11 mil metros cuadrados de espacio verde de la plaza” y se renovará el sector con artefactos para realizar deportes con que cuenta el lugar.

Además, se renovará la iluminación y la forestación, así como el mobiliario, consistente en los juegos para niños, en los bancos y espacios de estar.

Sobre los fondos para la ejecución de los trabajos, la licitación contempla emplear 1.800 millones de pesos, provenientes de fondos propios del Municipio. Y remarcaron que el proyecto forma parte del plan integral de la gestión local para “recuperar un espacio público y un paisaje urbano que estaban muy deteriorados”.

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