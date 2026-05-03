“Siempre fue despectivo y grosero con Paula”

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La investigación por el asesinato de Paula Lastiris, la comerciante atacada en su local de Barrio Norte, continúa sumando elementos mientras se esperan pericias clave que podrían impactar en la calificación legal del hecho. En paralelo, en las últimas horas tomó relevancia el testimonio de su esposo, Walter, quien habló públicamente y aportó detalles sobre el vínculo previo con el acusado.
Tal como ya había adelantado este diario, la pesquisa descartó la hipótesis de un conflicto económico, luego de establecer que la pareja mantenía el alquiler del local al día e incluso que el propietario no había pasado a cobrar el último mes. Ese punto fue ratificado por Walter, quien aseguró que “no hubo discusión previa ni deuda” y que cumplían con todos los pagos.
En declaraciones con América, el hombre reconstruyó los momentos previos al hecho y explicó que se encontraba trasladando mercadería hacia otro emprendimiento cuando recibió el llamado que lo alertó sobre lo ocurrido. “Yo me fui y a la media hora este hombre asesinó a mi esposa. No hubo cruce, no hubo discusión, no hubo nada”, afirmó, aún en estado de shock y angustiado.
Sobre el acusado, identificado como Leopoldo Olegario Araoz, el esposo de la víctima sostuvo que mantenía una actitud hostil hacia Paula. “Siempre fue muy despectivo y grosero con ella. Era una persona que no la quería o no le caía bien, no sé si por misoginia o rechazo”, señaló. En esa línea, remarcó que el hombre “no es un loco de remate, sino una persona peligrosa”, y pidió que no se distorsione lo sucedido.
El relato también coincidió con otros elementos incorporados a la causa que dan cuenta de una relación tensa en el marco del alquiler del comercio. Sin embargo, los investigadores mantienen cautela y continúan trabajando para determinar qué motivó el ataque.
Mientras tanto, el acusado permanece detenido por disposición de la Justicia, tras el pedido de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, que lleva adelante la causa. Además, se aguardan estudios periciales, entre ellos evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, así como el informe final de la autopsia.
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En ese marco, no se descarta que en las próximas horas la causa pueda experimentar un cambio en su encuadre legal, lo que agravaría la situación procesal del imputado. Con el móvil por definirse, la pesquisa transita ahora una etapa clave para intentar por qué una jornada laboral terminó en una escena de violencia extrema.
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