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Conmoción y misterio en La Plata: encontraron un hombre muerto adentro de su auto

Conmoción y misterio en La Plata: encontraron un hombre muerto adentro de su auto
3 de Mayo de 2026 | 07:49

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Un hombre de 63 años fue encontrado sin vida este sábado por la noche en la calle 62 entre 131 y 132, en la localidad de Los Hornos. El hecho es investigado bajo la carátula de suicidio.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el interior de un vehículo estacionado dentro de una propiedad.

En tanto, la policía fue recibida por la propietaria de la casa, quien manifestó haber encontrado a su expareja, identificado como un hombre de 63 años, sin vida dentro de una camioneta Renault Duster de color rojo.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, los médicos constataron el deceso. Durante la revisión, se observó un arma de fuego en manos del hombre y una herida en la zona de la sien. De acuerdo a los primeros indicios, no se detectaron signos de violencia ni en la vivienda ni en el interior del rodado.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 8 dirigida por Martín Almirón que dispuso la realización de pericias, se espera el informe de autopsia para las próximas horas.

NO ESTÁS SOLO, PEDÍ AYUDA

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés buscar ayuda profesional. En Argentina, está disponible la línea gratuita 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires) o el (011) 5275-1135 desde todo el país.

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