San Luis no pudo con Belgrano Athletic

El Marrón lo derrotó por 20 a 19 en un final electrizante que terminó con los visitantes festejando por la mínima. Ahora, a Tucumán

En el marco de la 2da fecha del Nacional de Clubes, San Luis cayó en su reducto de las calles 520 y 29 por 20 a 19.

Con un buen marco de público, el Marista hizo lo que pudo en el primer tiempo para mantenerse en partido prácticamente defendiendo siempre ante un durísimo Belgrano que lo obligó a ceder 8 penales (4 con el scrum). Y así es muy difícil jugar contra este tipo de equipos que hacen de la obtención un culto. Así y todo, los conducidos por Cáffaro y Lazzarini consiguieron vulnerar el in goal de Belgrano con un buen try de Marbán. Los visitantes jugaron plano y con mucha vehemencia, pero no sacaron la ventaja que tendrían que haber sacado por el dominio ejercido.

Y sabiéndose derrotado, San Luis jugó desde todos lados: así llegaron los tries de Alan Oubiña y de Facundo Cúccolo, con una cuota de fibra muy necesario en este tipo de cruces. Pero no lo pudo aguantar y se lo sacaron en la última del partido. Ahora se vendrá la visita a Natación y Gimnasia en Tucumán el próximo domingo.

AMISTOSOS

En tanto que los otros equipos de nuestra ciudad tuvieron estos resultados en encuentros amistosos: La Plata 69, Lobos (Uru) 12 ; Pucará (Inter) 26, Universitario 19 ; San Albano 12, Los Tilos 10 ; At y P. de Brandsen 26, Albatros 22 y San Ignacio (MDQ) (Inter) 37, Berisso 0 .