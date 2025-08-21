De la vereda a la calle, pero sigue la queja por las motos

Vecinos de las inmediaciones del tramo comercial y céntrico de calle 12 manifestaron su malestar por el estacionamiento de motos en la vía pública. Señalan que, si bien ya no ocupan las veredas, ahora, se “adueñaron de la calle” y estacionan en cualquier lugar, generando complicaciones para quienes residen en el barrio.

La queja es mayor entre los frentistas que no cuentan con garaje, se ven obligados a pagar el estacionamiento medido y deben dejar su vehículo alejado de su domicilio.

“Está un poquito enquilombado el estacionamiento. Las motos se adueñaron de las cuadras del centro”, indicó Fernando, vecino del lugar, al relatar que en 12 y 59 llegó a contar unas 20 motos en apenas una cuadra. “En medio, dos autos y un contenedor de basura”, describió.

Para ordenar la movilidad en las calles y dar respuesta a una demanda de los comerciantes por el descontrol de los rodados, el municipio reorganizó el estacionamiento y delimitó espacios exclusivos. En calle 12, se dispuso que se ubiquen sobre las transversales, entre 54 y 60.