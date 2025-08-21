En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal

Días álgidos atraviesan los vecinos de Arturo Seguí, tras la poda de un árbol de varias décadas situado en la vieja estación de tren. “Es un árbol que debe ser centenario. Es parte de nuestra historia”, apuntó una vecina que prefirió no ser nombrada. El árbol talado es un plátano y los responsables de la intervención, según indicaron los vecinos, son las autoridades de la “Biblioteca Mafalda y Libertad”, de Arturo Seguí.

Todo comenzó el martes, cuando una frentista notó la actividad. Lo primero que hizo, fue denunciarlo en redes sociales, lo que provocó varias reacciones. Primero se apuntó a la delegación Municipal. Según varios frentistas que dialogaron con EL DIA, se había realizado la poda sin contar con la habilitación de la propia Comuna, a través de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado Público.

Sin embargo, luego se indicó que la delegación sólo junto las ramas y los desechos de la poda.

Desde la Biblioteca, en diálogo con este diario, se detalló: “La decisión respecto al plátano fue tomada tras largos trece años donde nos encontramos obligados a lidiar con los daños y peligros que representaba”.

Según esa entidad, contaban con el aval y recomendación de tala de ingenieros de Espacios Verdes. Tras varios incidentes con el árbol, la gota que rebalsó el vaso fue las limitaciones que generaba el plátano para la construcción de un baño en la biblioteca. Confirmaron que el dictamen se encuentra disponible en la Biblioteca. Desde la Comuna, no emitieron respuesta.