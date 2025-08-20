Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: el partido entre Independiente y Universidad de Chile está suspendido

Independiente y Universidad de Chile protagonizaron un duelo intenso y cargado de emociones por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cotejo quedó teñido de violencia por incidentes entre los hinchas locales con los visitantes lo que llevó a la suspensión momentánea del partido.

Se jugaba en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde el resultado seguía 1-1 (con transmisión de DSports y arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera), lo que le daría el pase a los trasandinos que ganaron 1 a 0 en el Monumental de Santiago la semana pasada.

El segundo tiempo estuvo marcado por incidentes en la tribuna, donde hinchas de Universidad de Chile incendiaron butacas y lanzaron proyectiles hacia el público local. Durante los incidentes en el estadio, los jugadores se retiraron al vestuario por 20 minutos mientras los hinchas de Universidad de Chile continuaban provocando disturbios, arrojando restos de mampostería y restos de plateas desde la tribuna visitante. La terna arbitral también abandonó el campo temporalmente, mientras un sector de la tribuna visitante, sin la seguridad adecuada, permitía que los proyectiles cayeran sobre el público local. Los hinchas de Independiente aprovecharon la situación para insultar a la Conmebol, al presidente Néstor Grindetti y a la Comisión Directiva, y el partido se detuvo nuevamente cuando ingresaron al campo hinchas heridos, reflejando la tensión y el descontrol en el estadio. El desarrollo del primer tiempo entre Independiente y Universidad de Chile

El encuentro comenzó con ritmo parejo, con la Universidad de Chile logrando adelantarse en el marcador a los 10 minutos gracias a un gol de Lucas Assadi. El conjunto chileno logró imponer sus ataques iniciales, registrando cinco remates al arco y una presión que generó varias faltas sobre el equipo local.

Independiente, sin embargo, fue recuperando protagonismo con el paso de los minutos, acumulando mayor posesión de balón y elaborando jugadas hasta que, a los 27 del primer tiempo, Santiago Montiel igualó el marcador. Antes del descanso, los rojos registraban un 61% de posesión y 10 remates al arco, mientras que la visita se quedó con un 39% de control y cinco intentos de disparo.

El desarrollo del partido mostró a un Independiente más protagonista con 201 pases ejecutados al cierre del primer tiempo y un dominio claro en la circulación de la pelota, mientras que U. de Chile destacó por su capacidad de recuperación y presión, con 15 recuperaciones frente a ocho del equipo local.

Formaciones de Independiente y Universidad de Chile

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Luciano Cabral, Lautaro Millán; y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi; y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.