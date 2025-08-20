Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: el partido entre Independiente y Universidad de Chile está suspendido

Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: el partido entre Independiente y Universidad de Chile está suspendido

AFP

20 de Agosto de 2025 | 23:29

Escuchar esta nota

Independiente y Universidad de Chile protagonizaron un duelo intenso y cargado de emociones por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cotejo quedó teñido de violencia por incidentes entre los hinchas locales con los visitantes lo que llevó a la suspensión momentánea del partido.

Se jugaba en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde el resultado seguía 1-1 (con transmisión de DSports y arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera), lo que le daría el pase a los trasandinos que ganaron 1 a 0 en el Monumental de Santiago la semana pasada.

Imagen

El segundo tiempo estuvo marcado por incidentes en la tribuna, donde hinchas de Universidad de Chile incendiaron butacas y lanzaron proyectiles hacia el público local.

Durante los incidentes en el estadio, los jugadores se retiraron al vestuario por 20 minutos mientras los hinchas de Universidad de Chile continuaban provocando disturbios, arrojando restos de mampostería y restos de plateas desde la tribuna visitante.

La terna arbitral también abandonó el campo temporalmente, mientras un sector de la tribuna visitante, sin la seguridad adecuada, permitía que los proyectiles cayeran sobre el público local.

Imagen

Los hinchas de Independiente aprovecharon la situación para insultar a la Conmebol, al presidente Néstor Grindetti y a la Comisión Directiva, y el partido se detuvo nuevamente cuando ingresaron al campo hinchas heridos, reflejando la tensión y el descontrol en el estadio.

El desarrollo del primer tiempo entre Independiente y Universidad de Chile

El encuentro comenzó con ritmo parejo, con la Universidad de Chile logrando adelantarse en el marcador a los 10 minutos gracias a un gol de Lucas Assadi. El conjunto chileno logró imponer sus ataques iniciales, registrando cinco remates al arco y una presión que generó varias faltas sobre el equipo local.

Independiente, sin embargo, fue recuperando protagonismo con el paso de los minutos, acumulando mayor posesión de balón y elaborando jugadas hasta que, a los 27 del primer tiempo, Santiago Montiel igualó el marcador. Antes del descanso, los rojos registraban un 61% de posesión y 10 remates al arco, mientras que la visita se quedó con un 39% de control y cinco intentos de disparo.

El desarrollo del partido mostró a un Independiente más protagonista con 201 pases ejecutados al cierre del primer tiempo y un dominio claro en la circulación de la pelota, mientras que U. de Chile destacó por su capacidad de recuperación y presión, con 15 recuperaciones frente a ocho del equipo local. 

Formaciones de Independiente y Universidad de Chile

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Luciano Cabral, Lautaro Millán; y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi; y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

AFP

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Analizan las presentaciones en la causa contra un candidato a diputado provincial de LLA por violencia de género en La Plata
Últimas noticias de Deportes

El Pincha entre los mejores ocho de América: Flamengo o Inter de Porto Alegre, el rival en cuartos

Domínguez, tras la clasificación a cuartos: "Estudiantes es un equipo difícil de doblegar"

VIDEO. El pase a cuartos de Libertadores y el grito del final de Estudiantes

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro
Policiales
Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa
Amenazó con arrojarse desde un puente, un megaoperativo lo impidió y la encontraron ahorcada
La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses
Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
Espectáculos
Fátima Flórez sobre su reencuentro con Javier Milei: “A él le gusta mucho”
El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”
La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”
Valentina Bassi sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Mi hijo se quedó sin terapia”
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
La Ciudad
Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa
Lisandro Olmos: vecinos denuncian calles intransitables y caos
"Están volando chapas" en Plaza Azcuénaga: temor de los vecinos
“Imposible salir”: aislados en Altos de San Lorenzo
"Jóvenes con banca": se realizó el debate entre estudiantes y candidatos a concejales en La Plata
Política y Economía
Con lo justo, el Gobierno logró blindar en Diputados el veto a la ley de aumento jubilatorio
El titular de la Agencia de Discapacidad presentaría su renuncia tras un presunto pedido de coimas
VIDEO. Santiago Martella, movilero de TN, se quebró en plena cobertura por la emergencia en discapacidad
Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner
Kicillof en Tandil: "Un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo estamos juntos para entregar las viviendas"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla