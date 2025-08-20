Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: el partido entre Independiente y Universidad de Chile está suspendido

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro
Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa
Uno por uno, cómo votó cada diputado el rechazo al veto en Discapacidad
Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata
VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata
Domínguez, tras la clasificación a cuartos: "Estudiantes es un equipo difícil de doblegar"
La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses
Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: Independiente y la U de Chile, suspendido
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
VIDEO. Santiago Martella, movilero de TN, se quebró en plena cobertura por la emergencia en discapacidad
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
Fátima Flórez sobre su reencuentro con Javier Milei: “A él le gusta mucho”
El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”
Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
Independiente y Universidad de Chile protagonizaron un duelo intenso y cargado de emociones por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cotejo quedó teñido de violencia por incidentes entre los hinchas locales con los visitantes lo que llevó a la suspensión momentánea del partido.
Se jugaba en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde el resultado seguía 1-1 (con transmisión de DSports y arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera), lo que le daría el pase a los trasandinos que ganaron 1 a 0 en el Monumental de Santiago la semana pasada.
El segundo tiempo estuvo marcado por incidentes en la tribuna, donde hinchas de Universidad de Chile incendiaron butacas y lanzaron proyectiles hacia el público local.
Durante los incidentes en el estadio, los jugadores se retiraron al vestuario por 20 minutos mientras los hinchas de Universidad de Chile continuaban provocando disturbios, arrojando restos de mampostería y restos de plateas desde la tribuna visitante.
La terna arbitral también abandonó el campo temporalmente, mientras un sector de la tribuna visitante, sin la seguridad adecuada, permitía que los proyectiles cayeran sobre el público local.
Los hinchas de Independiente aprovecharon la situación para insultar a la Conmebol, al presidente Néstor Grindetti y a la Comisión Directiva, y el partido se detuvo nuevamente cuando ingresaron al campo hinchas heridos, reflejando la tensión y el descontrol en el estadio.
El encuentro comenzó con ritmo parejo, con la Universidad de Chile logrando adelantarse en el marcador a los 10 minutos gracias a un gol de Lucas Assadi. El conjunto chileno logró imponer sus ataques iniciales, registrando cinco remates al arco y una presión que generó varias faltas sobre el equipo local.
Independiente, sin embargo, fue recuperando protagonismo con el paso de los minutos, acumulando mayor posesión de balón y elaborando jugadas hasta que, a los 27 del primer tiempo, Santiago Montiel igualó el marcador. Antes del descanso, los rojos registraban un 61% de posesión y 10 remates al arco, mientras que la visita se quedó con un 39% de control y cinco intentos de disparo.
El desarrollo del partido mostró a un Independiente más protagonista con 201 pases ejecutados al cierre del primer tiempo y un dominio claro en la circulación de la pelota, mientras que U. de Chile destacó por su capacidad de recuperación y presión, con 15 recuperaciones frente a ocho del equipo local.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Luciano Cabral, Lautaro Millán; y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi; y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
