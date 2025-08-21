Ordenaron la libertad de la pareja presa por abuso

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
La pareja investigada por un presunto ataque sexual a su beba de 6 meses en Olmos fue puesta en libertad, mientras se sustancia la causa.
En principio, las fuentes mencionaron la ausencia de elementos de cargo que puedan acreditar la autoría del hecho.
Pese a que la criatura presentaba signos de dilatamiento anal, “no hay certezas de quién pudo provocarle esa lesión”, refirió un pesquisa.
Los acusados, la mujer de 31 años y su pareja de 32, que además pertenece al Servicio Penitenciario, formularon una declaración informativa en la causa, oportunidad en la que el fiscal Juan Mennucci autorizó su liberación por comisaría, aunque ambos seguirán vinculados al expediente.
Respecto de la beba, se indicó que preventivamente quedó a cargo de su abuela, previa comunicación con el Juzgado de Familia en turno y los organismos de minoridad y adolescencia.
