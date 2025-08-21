Hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El dólar oficial cerró otra vez arriba de los $1.300 y cayeron bonos y acciones
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ciberdelincuentes lograron acceder a una de las bases de datos de Google y obtuvieron información de 2.500 millones de cuentas de Gmail, comprometiendo la seguridad de millones de usuarios en todo el mundo, según confirmó Google.
El gigante de Internet difundió datos del ataque en su blog oficial describiendo cómo ocurrió, quienes fueron los afectados y qué medidas de seguridad deben tomar tanto usuarios particulares como empresas para evitar riesgos.
Relataron así, que el último 5 de agosto el Google Threat Intelligence Group (GTIG) confirmó que hackers penetraron una de sus bases de datos corporativas alojadas en Saleforce (plataforma usada para la gestión de relaciones con clientes).
Los autores del ataque fueron identificados como ShinyHunters (o UNC6040 en los informes técnicos). El grupo consiguió apoderarse de información por un breve lapso. Después de detectar el acceso, los equipos de Google bloquearan la intromisión.
Los atacantes accedieron a información empresarial básica y en su mayoría pública. Entre ella, nombres comerciales y detalles de contacto, tanto de cuentas de Gmail como de usuarios de servicios como Google Cloud.
El ataque tuvo como principal objeto a pequeñas y medianas empresas que usaban los servicios de Google a través de Salesforce.
LE PUEDE INTERESAR
La Antártida entra en fase crítica de cambios
Con todo, Google reconoció que el número real de personas y empresas potencialmente implicadas es difícil de dimensionar y que cerca de 2.500 millones de cuentas de Gmail estuvieron expuestas, una filtración de dimensiones inéditas.
Google mandó notificaciones por correo electrónico a los usuarios y organizaciones cuyos datos se vieron comprometidos y aclaró que la brecha no incluyó datos sensibles como contraseñas, credenciales de acceso o información financiera directa.
No obstante, los delincuentes podrían intentar otros ataques como phishing o suplantación de identidad, usando la información robada para engañar y solicitar datos confidenciales adicionales al disponer de nombres y direcciones de correo asociadas a cuentas empresariales.
Desde Google indicaron también que se registraron intentos de extorsión, ya que los ciberdelincuentes se comunicaron con organizaciones víctimas a través de correos electrónicos y también hicieron llamadas telefónicas exigiendo pagos en bitcoin dentro de plazos de 72 horas, amenazando con hacer pública la información robada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí