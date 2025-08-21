Actividades: taller y deportes

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

TALLER DE ARCILLA

En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), hoy a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Para realizar consultas comunicarse al 0221 - 450-3528.

CHARLA: HISTORIA DE LAS PLAZAS

El periodista y escritor Roberto Abrodos ofrecerá una conferencia titulada “Historias de plazas y parques de la Ciudad”, en el marco del programa “La Plata Patrimonio Vivo”. La charla se llevará a cabo hoy, a las 18, en Avenida 53 N° 506 (5 y 6). Brindará la oportunidad de conocer sobre el pasado y la riqueza histórica de los espacios verdes que definen a la capital bonaerense, se indicó.

DÍA DEL LECTOR EN CITY BELL

Este viernes 22 de agosto a las 17, en City Bell se invita a toda la comunidad a celebrar el Día del Lector. La jornada incluirá la lectura de poesías, entre otras propuestas. La actividad se realizará en calle 13C Nº 246 entre Cantilo y 473 bis.

ESPECTÁCULO DE CUENTOS

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) invita a participar del espectáculo “Cuentos al compás del tiempo”. La actividad para niños entre 4 y 10 años, se realizará el sábado 23 de agosto a las 17. Función a la gorra.

ARTES MARCIALES EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.