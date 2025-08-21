Actividades: taller y deportes

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
El dólar oficial cerró otra vez arriba de los $1.300 y cayeron bonos y acciones
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), hoy a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Para realizar consultas comunicarse al 0221 - 450-3528.
El periodista y escritor Roberto Abrodos ofrecerá una conferencia titulada “Historias de plazas y parques de la Ciudad”, en el marco del programa “La Plata Patrimonio Vivo”. La charla se llevará a cabo hoy, a las 18, en Avenida 53 N° 506 (5 y 6). Brindará la oportunidad de conocer sobre el pasado y la riqueza histórica de los espacios verdes que definen a la capital bonaerense, se indicó.
Este viernes 22 de agosto a las 17, en City Bell se invita a toda la comunidad a celebrar el Día del Lector. La jornada incluirá la lectura de poesías, entre otras propuestas. La actividad se realizará en calle 13C Nº 246 entre Cantilo y 473 bis.
La Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) invita a participar del espectáculo “Cuentos al compás del tiempo”. La actividad para niños entre 4 y 10 años, se realizará el sábado 23 de agosto a las 17. Función a la gorra.
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.
Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa
Lisandro Olmos: vecinos denuncian calles intransitables y caos
