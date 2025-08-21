Financial Times: una oposición sin cabeza

El Financial Times, el periódico económico más influyente del mundo, publicó un análisis demoledor sobre la política argentina: a casi dos años de la presidencia de Javier Milei, la oposición sigue sin cabeza. Según una encuesta de la consultora Pulso citada por el diario, casi 44% de los argentinos no puede identificar a un líder opositor.

El contraste es brutal: Cristina Fernández de Kirchner, pese a estar inhabilitada de por vida y bajo arresto domiciliario, todavía es la figura más mencionada, con 25%. Detrás aparece Axel Kicillof, con apenas 10%, y Mauricio Macri, que ya casi no cuenta, con 3%.

“Hoy la política argentina es Milei contra el anti-Milei. El problema para la oposición es que el anti-Milei no tiene jefe”, resume la politóloga Eugenia Mitchelstein, citada en el artículo.

El FT en la nota firmada por Ciara Nugent, describe un peronismo en crisis existencial. La condena de Cristina la deja fuera del juego formal, aunque sigue moviendo los hilos “como un fantasma”. Kicillof, su heredero natural, perdió la confianza de la ex residenta y es acusado de traidor por sectores kirchneristas. Otros nombres -Wado de Pedro, Mayra Mendoza, Juan Grabois- no logran saltar de la militancia kirchnerista al electorado general.

La centroderecha no está mejor: Juntos por el Cambio estalló tras 2023 y el PRO perdió en su propio bastión, la Ciudad de Buenos Aires, frente al oficialismo libertario. Varios dirigentes ya se pasaron directamente al mileísmo.

La ironía que resalta el FT es que, con una minoría parlamentaria diminuta, Milei ha logrado avanzar más que sus antecesores. La explicación es simple: no tiene rival. Ni en el Congreso ni en la calle. Y con la inflación en baja -su bandera central-, incluso votantes que no lo eligieron empiezan a mirarlo con menos desconfianza. Eso no significa que todo sea fácil. El Congreso ya frenó algunas medidas sociales y fiscales, mostrando que cuando la oposición logra unirse puede golpear. Además, la relación con los gobernadores se tensa cada vez más por los recortes de fondos.

El factor económico

El diario británico advierte que el futuro político de Milei dependerá de si logra sostener su programa económico. Hoy puede mostrar dos éxitos: inflación en baja y recesión superada. Pero debajo de la superficie, los salarios reales siguen hundidos y el desempleo amenaza con crecer.

El riesgo mayor es que la política cambiaria -basada en endeudamiento y reservas prestadas- obligue a una devaluación brusca que eche por tierra el avance contra la inflación.

Según el FT, si no hay un gran shock macroeconómico, la oposición tiene pocas chances de recuperarse en 2027. De hecho, todo indica que en las legislativas de octubre La Libertad Avanza crecerá fuerte y podría asegurar hasta un tercio del Congreso.

En otras palabras: Milei no solo juega con la cancha libre hoy. Todo indica que, salvo un tropiezo económico fuerte, la seguirá teniendo despejada por varios años más.