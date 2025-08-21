Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |CONVOCARON A UNA SESIÓN PARA HOY

El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda

El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda

El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales / Senado

21 de Agosto de 2025 | 03:23
Edición impresa

El Senado sesionará hoy, desde las 11, con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría (por el Hospital Garrahan), decretos delegados y acuerdos militares, según confirmaron ayer fuentes legislativas.

Así fue acordado ayer en una reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron la mayoría de los líderes de la bancadas y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cada día más relegada y de bajo perfil tras ser calificada como “traidora” por el presidente Javier Milei.

Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al quitarle su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.

Otro de los puntos más controvertido de los decretos delegados fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

El decreto reasigna a su vez tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía.

También disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

Las competencias de la ANSV se transferían a la Secretaría de Transporte, con la excepción del control y la constatación de infracciones en rutas nacionales, que quedaban a cargo exclusivamente de la Gendarmería.

En la misma línea, reorganiza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

LÍMITES A LOS DNU

El kirchnerismo, PRO, la UCR y partidos provinciales acordaron ayer en el Senado avanzar con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

La decisión tuvo consenso en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Alejandra Vigo, de Córdoba.

Si bien aún restaba la firma del dictamen, los senadores daban por sentado que la iniciativa tendrá luz verde.

Aunque había varios proyectos para reglamentar el uso de los decretos de necesidad y urgencia, las diferencias eran mínimas . Básicamente planteaban diferentes plazos para que los decretos fueran aprobados. En la legislación actual, no hay un límite de tiempo que exija a alguna de las cámaras a expedirse ante un rechazo.

Un ejemplo es el decreto de necesidad y urgencia 70/23 que dictó Milei en diciembre de 2023 y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado, pero que desde entonces duerme en la Cámara de Diputados.

“Entiendo que hay que reglamentar el ‘silencio legislativo’ ante los DNU y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo para proteger al sistema democrático”, dijo al respecto la senadora peronista Juliana Di Tullio.

El exaliado de la Casa Rosada Carlos Espínola fustigó también contra el uso de los decretos y dijo que “tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio al sistema democrático”.

LEA TAMBIÉN

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Caos, heridos graves y una noche de terror

“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica

El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas

Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos

Un dato dispara alarmas en Provincia

Uno por uno

Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
Últimas noticias de Política y Economía

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación

La pérdida de aliados ante un veto con impacto social

Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad

Una marcha al pulso de lo que pasaba en Diputados
Espectáculos
“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica
“Haz que regrese”: Sally Hawkins, transformada
Fantasía, golpes y más terror, en otras novedades
Accardi y Vázquez: comienza el show de los trapos sucios
Se unieron: “Liam lo está haciendo muy bien, estoy orgulloso de él”, dijo Noel
Deportes
Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos
Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo
Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”
Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa
El Barba estiró su racha ante Martínez en cruces directos
Policiales
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa
Ordenaron la libertad de la pareja presa por abuso
Información General
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas
Hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail
La Antártida entra en fase crítica de cambios
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla