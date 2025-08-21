Árboles caídos y calles sin salida: lo que dejó la lluvia

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa
El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas
Uno por uno, cómo votó cada diputado el rechazo al veto en Discapacidad
Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata
VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata
Domínguez, tras la clasificación a cuartos: "Estudiantes es un equipo difícil de doblegar"
La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses
Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: Independiente y la U de Chile, suspendido
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
VIDEO. Santiago Martella, movilero de TN, se quebró en plena cobertura por la emergencia en discapacidad
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
Fátima Flórez sobre su reencuentro con Javier Milei: “A él le gusta mucho”
El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”
Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras un alerta por tormenta se activó otro, amarillo, por ráfagas de viento. Según la Comuna no hubo heridos ni evacuados
Las lluvias que comenzaron el martes por la madrugada, se prolongaron -de forma continua- hasta el miércoles por el mediodía. Por la tarde de ayer hubo chaparrones aislados acompañados de ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.
Según el último informe de la Dirección de Hidrometeorología de la Ciudad -cerca del mediodía de ayer-en algunas localidades como Abasto, Villa Elvira, El Peligro, Etcheverry y Villa Elisa, llovieron más de 110 milímetros a lo largo de las últimas 48 horas. Tras el alerta naranja por lluvias fuertes el martes, ayer se activó alerta amarillo por vientos.
A pesar de que no hubo que lamentar evacuados ni heridos, sí hubo malestar en diferentes barrios de la Región. En la esquina de 26 y 35, una palmera ser desplomó sobre una casa. Para retirar el árbol de la casa, una dotación de Bomberos de San Carlos, junto a personal de Defensa Civil debieron contarlo con una motosierra ¿Daños? Sólo materiales. En la Plaza Máximo de 13 y 60, un árbol también terminó derrumbado sobre el pasto.
En tanto, durante la madrugada de ayer, en 3 y 37, un árbol se partió al medio y cayó a la vereda, sorprendiendo a vecinos y transeúntes. En Arturo Seguí (414 bis y 151), además, cayó un poste con tendido eléctrico.
Desde Emergencias Territoriales se expresó: “No tenemos reporte de heridos, ni ninguna cuestión fuera de lo normal como ramas, postes inclinados y árbol caído”.
También, calles anegadas molestaron a vecinos y al tránsito vehicular. Los Hornos, una localidad con problemas de desagües históricos, fue uno de los puntos críticos: 52 bis y 158, 153 y 46, fueron algunas de las intersecciones afectadas. En San Carlos, una familia de 137 y 532 se vio afectada por el ingreso de agua en su domicilio. También en Olmos, desde 173 a 177, y de 47 a 52, las calles se volvieron intransitable tras la tormenta.
LE PUEDE INTERESAR
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
LE PUEDE INTERESAR
En julio, subió 41% la compraventa de inmuebles
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí