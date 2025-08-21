“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Un matrimonio platense se convirtió ayer por la madrugada en víctima de una sesión de terror tras un asalto cometido por cuatro delincuentes armados que irrumpieron en su vivienda de calle 7 entre 48 y 49 de Villa Elisa.
El episodio comenzó alrededor de las 3.30, cuando la pareja descansaba en la planta alta y escuchó ruidos en el fondo de la propiedad.
En cuestión de segundos, los intrusos ya estaban adentro y los sorprendieron sin posibilidad de reacción.
Los asaltantes, de los cuales dos portaban armas de fuego, actuaron con violencia desde el inicio.
El dueño de casa, de 55 años, fue reducido a golpes y recibió un culatazo en la cabeza que le provocó un corte sangrante.
Luego lo ataron con los cordones de sus propias zapatillas, dejándolo en el suelo y bajo amenaza constante.
A su esposa, de 53 años, la obligaron a permanecer en la habitación principal, mientras le repetían frases intimidantes para quebrar cualquier intento de resistencia: “No griten, no hagan nada raro o mueren. Los matamos acá mismo”.
Durante más de dos horas, los delincuentes revisaron cada sector de la vivienda sin apuro. Revolvieron cajones, abrieron roperos y obligaron al matrimonio a participar de esta búsqueda de objetos de valor.
El botín, según pudo saber este diario, incluyó dos relojes, un teléfono celular, unos 30 mil pesos en efectivo y documentación personal, además de tarjetas bancarias y la cédula verde de un vehículo.
Mientras tanto, la pareja permanecía encerrada en la planta alta, escuchando cada movimiento y cada golpe de los intrusos en medio de un clima de permanente tensión.
Los ladrones se retiraron cerca de las 5.30, tras mantener controlada a la familia por aproximadamente dos horas. Horas después, gracias a los registros fílmicos, se supo que lo hicieron a bordo de un Chevrolet celeste.
Recién entonces, las víctimas pudieron pedir ayuda. El hombre, herido en el cuero cabelludo, recibió curaciones de urgencia de parte de su esposa mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad”.
