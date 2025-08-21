Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Mientras el plantel de Gimnasia realizó trabajos en espacios reducidos (se dividieron cuatro grupos), el entrenador Alejandro Orfila analiza un posible cambio de esquema táctico para visitar el sábado a San Martín de San Juan, algo que no había sucedido en las primeras fecha del Clausura.
Como Norberto Briasco no viajaría hacia la provincia cuyana por la lesión que arrastra, el técnico uruguayo tendría en mente dejar de lado de tradicional dibujo que viene utilizando de 4-4-2 para pasar a un 3-4-3, con el posible ingreso de Germán Conti en reemplazo del jugador de la selección de armenia. Y además, podría producirse el regreso al equipo de Pedro Silva Torrejó en lugar del juvenil Juan Manuel Villalba.
De todos modos, habrá que esperar los próximos días para saber a ciencia cierta qué decisión adoptará Alejandro Orfila sobre el equipo que pondrá en cancha ante los sanjuaninos y el esquema táctico.
Suponiendo que el uruguayo se incline por el 3-4-3, será la primera vez que Gimnasia inicio un partido con ese dibujo, ya que el mismo fue puesto a prueba en el segundo tiempo del encuentro ante Godoy Cruz, en Mendoza, cuando Germán Conti hizo su estreno.
Otro de los aspectos que tiene que resolver el técnico mens sana es quien reemplazará a Briasco, que por lo que trascendió, no formaría parte de la delegación que partirá hacia la provincia cuyana.
Además de la salida del ex jugador de Boca, Orfila analiza la inclusión en el equipo del lateral Silva Torrejón, quien volvería a jugar en lugar del pibe Villalba.
