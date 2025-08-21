Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño
21 de Agosto de 2025 | 02:27
Edición impresa

p class="texto firma">Por ANDRÉS BENITEZ NELLA

 

abenitez@eldia.com

LE PUEDE INTERESAR

El Pincha entre los mejores ocho de América: Flamengo, el rival en cuartos

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez, tras la clasificación a cuartos: "Estudiantes es un equipo difícil de doblegar"

6

MIKEL AMONDARAIN

El volante fue uno de los más prolijos que tuvo Estudiantes, en su primera titularidad por Copa Libertadores. Impuso personalidad, generó buenos quites que provocaron los aplausos de los hinchas y además intentó jugar, en un contexto de partido que fue trabado y de poco juego. El juvenil de 20 años demostró estar a la altura de las circunstancias.

 

4

VARIOS PUNTOS BAJOS EN UNA NOCHE DONDE CUMPLIÓ EL OBJETIVO

Más allá que Estudiantes logró el pase a los cuartos de final, hubo rendimientos que estuvieron por debajo de las expectativas. Entre los más bajos: Alexis Castro y Tiago Palacios.

 

5

JESÚS VALENZUELA NO PASÓ SOBRESALTOS, PERO HABLÓ MUCHO

El árbitro venezolano no estuvo bajo la lupa, ya que el duelo no tuvo demasiadas situaciones complejas. Sin embargo, cuando tuvo que intervenir, habló demasiado con los jugadores.

 

------------------------------

 

Fernando Muslera (6)
Si bien le patearon poco, estuvo correcto en las intervenciones que tuvo. Sigue transmitiendo tranquilidad y experiencia a sus compañeros.

Román Gómez (6)
Estuvo más activo en el primer tiempo, con buena dinámica tanto en ataque como en defensa. Se apuró un poco a la hora de lanzar los centros.

Leandro González Pirez (6)
Mostró firmeza en la marca y no pasó demasiados sobresaltos. Después, cuando Cerro Porteño lo llenó de centros, estuvo atento para despejar los centros.

Facundo Rodríguez (6)
Correcto, más allá que el rival atacó poco por su lado. Fue prolijo en las salidas y también se mostró bien a la hora de rechazar los centros.

Santiago Arzamendia (4)
Muy errático en los pases y en los centros. Después participó poco en ataque y tuvo algunos desajustes defensivos. No fue su mejor tarde-noche.

Cristian Medina (6)
Fue uno de los más prolijos con la pelota, buscando siempre hacer jugar al equipo. Le costó hallar un socio y por momentos, quedó muy solo a la hora de generar juego.

Santiago Ascacibar (5)
Impuso carácter, buscó jugar y realizó un buen despliegue en la primera parte. En el complemento, bajó un poco al igual que el equipo, donde no tuvo los caminos tan claros.

Mikel Amondarain (6)
Liberó a Ascacibar y fue certero en los pases que dio. También no pasó sobresaltos en la marca.

Alexis Castro (4)
Tuvo actitud y colaboró en defensa, pero conectó pocos pases y ayudó poco en ofensiva. Más allá que generó la única chance del equipo, no tuvo su mejor partido.

Tiago Palacios (4)
Más allá de su velocidad y entrega, estuvo impreciso con la pelota. Falló pases fáciles y le costó generar desequilibrio.

Guido Carrillo (5)
Por momentos, se vio muy solo. Tuvo que bajar demasiado para tener contacto con la pelota, pero cuando la tocó, lo hizo bien.

INGRESARON

Facundo Farías (4)
No entró bien, más allá de algún desequilibrio. Se conectó poco en los minutos que ingresó y no cambió el ataque.

Santiago Núñez (5)
Tuvo algunos buenos cruces y cumplió en lo poco que jugó.

Edwuin Cetré (-)
Jugó muy poco para ser evaluado.

 

Promedio:
5,00
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo

Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de Deportes

Brasil pidió "que se investigue" la barbarie en Avellaneda y reclamó por un "fútbol seguro e inclusivo"

El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda

VIDEO.- El presidente de Independiente, Néstor Grindetti: "Se tomaron las precauciones lógicas"

Lo que dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, por el caos en Avellaneda
La Ciudad
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Policiales
Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes
El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel 
Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Espectáculos
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Nico Vázquez y Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Particular opinión de Graciela Alfano sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Es fabuloso”
Nico Vázquez se fue de la casa que compartía con Gimena Accardi: los detalles de su nueva vida
Política y Economía
Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
Con piña en el Congreso, la tasa sube más y todo se duerme
Confirmado: Milei echó a Spagnuolo, titular de la Agencia de Discapacidad, por el escándalo de los audios
VIDEO.- Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
La pérdida de aliados ante un veto con impacto social

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla