Por ANDRÉS BENITEZ NELLA
El Pincha entre los mejores ocho de América: Flamengo, el rival en cuartos
6
El volante fue uno de los más prolijos que tuvo Estudiantes, en su primera titularidad por Copa Libertadores. Impuso personalidad, generó buenos quites que provocaron los aplausos de los hinchas y además intentó jugar, en un contexto de partido que fue trabado y de poco juego. El juvenil de 20 años demostró estar a la altura de las circunstancias.
4
Más allá que Estudiantes logró el pase a los cuartos de final, hubo rendimientos que estuvieron por debajo de las expectativas. Entre los más bajos: Alexis Castro y Tiago Palacios.
5
El árbitro venezolano no estuvo bajo la lupa, ya que el duelo no tuvo demasiadas situaciones complejas. Sin embargo, cuando tuvo que intervenir, habló demasiado con los jugadores.
Fernando Muslera (6)
Si bien le patearon poco, estuvo correcto en las intervenciones que tuvo. Sigue transmitiendo tranquilidad y experiencia a sus compañeros.
Román Gómez (6)
Estuvo más activo en el primer tiempo, con buena dinámica tanto en ataque como en defensa. Se apuró un poco a la hora de lanzar los centros.
Leandro González Pirez (6)
Mostró firmeza en la marca y no pasó demasiados sobresaltos. Después, cuando Cerro Porteño lo llenó de centros, estuvo atento para despejar los centros.
Facundo Rodríguez (6)
Correcto, más allá que el rival atacó poco por su lado. Fue prolijo en las salidas y también se mostró bien a la hora de rechazar los centros.
Santiago Arzamendia (4)
Muy errático en los pases y en los centros. Después participó poco en ataque y tuvo algunos desajustes defensivos. No fue su mejor tarde-noche.
Cristian Medina (6)
Fue uno de los más prolijos con la pelota, buscando siempre hacer jugar al equipo. Le costó hallar un socio y por momentos, quedó muy solo a la hora de generar juego.
Santiago Ascacibar (5)
Impuso carácter, buscó jugar y realizó un buen despliegue en la primera parte. En el complemento, bajó un poco al igual que el equipo, donde no tuvo los caminos tan claros.
Mikel Amondarain (6)
Liberó a Ascacibar y fue certero en los pases que dio. También no pasó sobresaltos en la marca.
Alexis Castro (4)
Tuvo actitud y colaboró en defensa, pero conectó pocos pases y ayudó poco en ofensiva. Más allá que generó la única chance del equipo, no tuvo su mejor partido.
Tiago Palacios (4)
Más allá de su velocidad y entrega, estuvo impreciso con la pelota. Falló pases fáciles y le costó generar desequilibrio.
Guido Carrillo (5)
Por momentos, se vio muy solo. Tuvo que bajar demasiado para tener contacto con la pelota, pero cuando la tocó, lo hizo bien.
Santiago Núñez (5)
Tuvo algunos buenos cruces y cumplió en lo poco que jugó.
Edwuin Cetré (-)
Jugó muy poco para ser evaluado.
