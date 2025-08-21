Un dato dispara alarmas en Provincia

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El dólar oficial cerró otra vez arriba de los $1.300 y cayeron bonos y acciones
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Banco Provincia difundió ayer Pulso PBA, el primer indicador semanal de actividad económica en tiempo real basado en IA, de donde se desprende la errática dinámica bonaerense de los últimos meses: “Tras un arranque del año que mostraba signos de crecimiento gracias a la estabilidad nominal; marzo se presentó con mayores tensiones cambiarias que interrumpieron ese impulso y, tras la recuperación observada en abril, a partir de mayo empezó un sendero de estancamiento que continúa hasta hoy”, advierte el documento.
Agrega que esta trayectoria está en línea con los límites impuestos a la demanda agregada vía deterioro de los ingresos reales. “En marzo, la actividad cayó 2,3%, de la mano de señales de agotamiento en el modelo económico” y ante expectativas de acuerdo con el FMI.
En abril, en tanto, se observó un rebote con una moderación transitoria de la incertidumbre (+3,5%), pero en mayo la economía volvió a mostrar un retroceso de 0,8% en un contexto de dificultades para la recuperación de los ingresos. Se observa luego un rebote en junio (+0,2%) y para el promedio de julio (+0,5%), pero ya para la segunda mitad del mes la actividad volvió a encontrar signos de agotamiento, de la mano de la volatilidad de las tasas de interés. La retracción se mantiene en agosto, con una caída promedio de -0,4% y que podría sostenerse en las próximas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí