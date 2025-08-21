Un dato dispara alarmas en Provincia

El Banco Provincia difundió ayer Pulso PBA, el primer indicador semanal de actividad económica en tiempo real basado en IA, de donde se desprende la errática dinámica bonaerense de los últimos meses: “Tras un arranque del año que mostraba signos de crecimiento gracias a la estabilidad nominal; marzo se presentó con mayores tensiones cambiarias que interrumpieron ese impulso y, tras la recuperación observada en abril, a partir de mayo empezó un sendero de estancamiento que continúa hasta hoy”, advierte el documento.

Agrega que esta trayectoria está en línea con los límites impuestos a la demanda agregada vía deterioro de los ingresos reales. “En marzo, la actividad cayó 2,3%, de la mano de señales de agotamiento en el modelo económico” y ante expectativas de acuerdo con el FMI.

En abril, en tanto, se observó un rebote con una moderación transitoria de la incertidumbre (+3,5%), pero en mayo la economía volvió a mostrar un retroceso de 0,8% en un contexto de dificultades para la recuperación de los ingresos. Se observa luego un rebote en junio (+0,2%) y para el promedio de julio (+0,5%), pero ya para la segunda mitad del mes la actividad volvió a encontrar signos de agotamiento, de la mano de la volatilidad de las tasas de interés. La retracción se mantiene en agosto, con una caída promedio de -0,4% y que podría sostenerse en las próximas semanas.