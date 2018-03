Piquete escolar en Ruta 36 y 492 por falta de agua y comida en escuela de Colonia Urquiza

Profesores, padres y alumnos de la Escuela Primaria 57 de Colonia Urquiza realizaban esta mañana un corte vial en Ruta 36 y 492 para poner de manifiesto la falta de agua potable, la insuficiencia de alimentos y la falta de aulas para el desarrollo de los cursos.

"Estamos reclamando que las condiciones de la escuela no están dadas para la doble jornada, porque no hay cupo de alimentos suficientes. Antes acá había 500 chicos, ahora son 620 y la comida no alcanza", expresaron desde la comunidad educativa.

"No hay agua potable, y ese es el problema más grave que tenemos en este momento aparte del tema de la comida", añadieron

"Los chicos de 4to. grado tienen doble jornada pero no están dadas lasa condiciones. A veces les dan pancho, y otra veces ni siquiera alcanza para esa clase de comida", aseguraron.

"Les planteamos a los directivos del colegio de que suspendan la jornada doble, pero nos dijeron que es imposible porque es lo que dispuso el gobierno", afirmaron.

"Lo que nadie quiere entender es que además de estudiar hay chicos muy humildes que el único plato de comida es el que reciben en el colegio", expresaron.

En el marco de la protesta, que posiblemente se extenderá hasta el mediodía, el tránsito en la zona presentaba complicaciones.