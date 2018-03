Gatti duro con Messi: "Cristiano Ronaldo hubiera jugado"

Hugo Orlando Gatti acaba de anotarse en otra polémica. Ahora cuestionó a Lionel Mess por su ausencia en el amistoso con España que terminó en goleada contra la Argentina.

"No sé si se borró, pero el público fue a verlo a él" tiró el ex arquero quien además opinó que "Cristiano Ronaldo hubiera jugado".

Gatti participar en el programa "El Chiringuito" en Madrid y volvió a cargar contra el rosarino al señalar: "A Messi no le gusta jugar los amistosos. No sé si se borró, pero el público argentino y español sobre todo fue a ver a Messi, no fue a ver a Argentina. Él tendría que haber estado", aseguró.