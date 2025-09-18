Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

Política y Economía |SALUD Y EDUCACIÓN

Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei

18 de Septiembre de 2025 | 04:34
Edición impresa

La Ley de Financiamiento Universitario actualiza las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.

Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.

La Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.

La medida surgió en medio del conflicto que se viene produciendo en el Hospital Garrahan, donde los médicos del nosocomio vienen denunciando la aplicación de un ajuste salarial, insumos y de su presupuesto en general.

Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.

El 10 de septiembre el Ejecutivo dictó el Decreto 647/2025 mediante el cual vetó la ley de emergencia pediátrica. En los considerandos de esa norma, señaló que “el impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.

El mismo día el presidente Javier Milei firmó el Decreto 651/2025, que vetó la ley de financiamiento universitario. Allí, señaló que el Congreso “pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad y que constituye la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible y transformarla en crecimiento genuino”.

Ahora promete más presupuesto pero para el año que viene.

LEA TAMBIÉN

Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años

EL DIA en Brasil | Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo

VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa

"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
+ Leidas

Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo

River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Tapia presentó el masterplan para el Único

Los hinchas del Pincha fueron copando Río

Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense

La deuda cambió los planes de los juveniles

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas”
Últimas noticias de Política y Economía

Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos

Kicillof se sumó a la marcha en el Congreso: “El pueblo está de pie”
Policiales
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Robo policial en una casa, todavía impune
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Deportes
Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo
Los hinchas del Pincha fueron copando Río
Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense
La deuda cambió los planes de los juveniles
Mejoró Briasco y la duda es Giampaoli
Espectáculos
“La luz que imaginamos”: una fábula cotidiana en Bombay
Dos estrenos nacionales, BTS y un viaje mágico llegan al cine
“Valeria y los pájaros”: cada uno lucha por lo que quiere y como quiere
Las memorias escondidas de Ensenada bajo fuego
David Duchovny: “Me gustan las buenas historias, sean o no reales”
Información General
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla