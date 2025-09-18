Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

Política y Economía |MULTITUDINARIA MARCHA FRENTE AL CONGRESO

Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos

La movilización también contó con el apoyo de fuerzas políticas opositoras y organizaciones sindicales y sociales. El aporte platense

Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos

Festejos de universitarios frente al Congreso / AFP

18 de Septiembre de 2025 | 04:32
Edición impresa

La euforia fue casi unánime y ensordecedora. Hubo aplausos, puños en alto, sonido de bombos y varios gritos celebratorios, aunque apresurados. Como el de aquellos dirigentes gremiales que, amuchados entre la multitud de médicos, estudiantes y docentes universitarios que movilizaron frente al Congreso Nacional, se apuraron a festejar: “¡Logramos voltear el veto!”. Aún cuando todavía el Senado debe ratificar el rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento de las universidades y del Hospital Garrahan que la Cámara de Diputados volteó ayer por una aplastante mayoría (ver página 5).

Pero en la calle, en medio de un fuerte operativo de seguridad, todo fue júbilo y no hubo tiempo para pensar en tiempos legislativos en la calurosa tarde porteña que convocó en una misma manifestación a profesionales de la salud, sobre todo aquellos pertenecientes al Garrahan, y a la comunidad universitaria, un sector que ayer concretó la tercera marcha federal contra el Gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, participaron de la movilización rectores de las distintas casas de estudios del país, como el de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, además de decanos, docentes, no docentes y alumnos. Fue notable, en este punto, ver las columnas de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y de las distintas agrupaciones estudiantiles de la UNLP que hacia el mediodía colmaron la estación de 1 y 44 para abordar los vagones del tren Roca y partir rumbo al Congreso. Pero también jóvenes, familias y trabajadores sin filiación partidaria o sindical alguna quisieron tomar parte en la histórica protesta y así lo hicieron, trasladándose en micro o auto desde distintos puntos de la Ciudad.

“Luchamos y lo logramos, es ley: vamos por el Senado”, celebraron por caso en la FULP, donde advirtieron la “presión” popular “a los diputados para que desempeñen el rol para el que los votamos: legislar a favor del pueblo argentino, defendiendo la salud y la universidad pública”.

A la marcha se sumaron organizaciones sociales y referentes políticos opositores a Milei como el radical Martín Lousteau y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof (ver aparte). También hubo presencia de La Cámpora, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros. Además, marcharon distintos gremios de la CGT y la CTA.

Aún así, más allá de las banderas partidarias, sindicales y estudiantiles, lo que vibró fue la unidad bajo una consigna que se leyó en varios pasacalles: “No al veto. Sí a la Universidad y la Salud Pública”.

Lo cierto es que tras conocerse la votación en la plaza del Congreso, donde tenía lugar una de las mayores concentraciones de los últimos meses, los manifestantes saltaron y se abrazaron cantando con euforia, entre “la patria no se vende”.

Con carteles como “no al veto” y “salvemos al Garrahan”, miles de estudiantes, profesores, médicos y miembros de sindicatos siguieron el debate de los diputados.

“Está en riesgo la educación y la salud, es fundamental que tengamos acceso a la educación de calidad que nos brinda Argentina. No podemos permitir que nos arrebaten lo que logramos con tanta lucha a lo largo de la historia”, dijo Zoe Gómez, de 23 años y flamante licenciada en Psicopedagogía.

El rechazo a los vetos ayudó a una manifestación pacífica y a una desconcentración sin incidentes.

