Actividades: bailes, feria

18 de Septiembre de 2025 | 03:28
TERCERA EDAD: FIESTA

El centro de la tercera edad “Pétalos de rosas de abril”, situado en 13 (ex70) y 122 norte (ex122 bis), Berisso, realizará el 21 de setiembre su fiesta mensual, a partir de las 12.30. Habrá un almuerzo consistente en untables y empanadas, pechuga de pollo rellena de jamón y queso, y helado. Animación: Marcelo Gabriel. Habrá sorteos. La tarjeta para socios es de $17.000 y para no socios es de $ 20.000. No incluye bebidas. Hay que llevar vajilla completa. El horario administrativo del Centro es de 10 a 12, de lunes a viernes.

FERIA EN RECONQUISTA

El Club Reconquista (40 entre 15 y 16) invita a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará el 20 de septiembre en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También, cerámica y deco, papelería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Contacto: 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.

BAILE EN CAPITAL CHICA

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).

ACROBACIA EN GARIBALDI

Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Costo total: $18.500 por mes. Contacto: 441 6999.

 

