Actividades: bailes, feria

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El centro de la tercera edad “Pétalos de rosas de abril”, situado en 13 (ex70) y 122 norte (ex122 bis), Berisso, realizará el 21 de setiembre su fiesta mensual, a partir de las 12.30. Habrá un almuerzo consistente en untables y empanadas, pechuga de pollo rellena de jamón y queso, y helado. Animación: Marcelo Gabriel. Habrá sorteos. La tarjeta para socios es de $17.000 y para no socios es de $ 20.000. No incluye bebidas. Hay que llevar vajilla completa. El horario administrativo del Centro es de 10 a 12, de lunes a viernes.
El Club Reconquista (40 entre 15 y 16) invita a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará el 20 de septiembre en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También, cerámica y deco, papelería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Contacto: 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).
Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Costo total: $18.500 por mes. Contacto: 441 6999.
LE PUEDE INTERESAR
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí