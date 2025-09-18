Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

La Ciudad |SE ACERCAN LAS VACACIONES DE VERANO

Temporada alta de reservas: el dólar no golpea el interés por ir afuera

Entre los destinos más buscados están Río de Janeiro y Buzios en Brasil. El tipo de cambio los hace competitivos con destinos nacionales clásicos como Bariloche o Mendoza. Opciones para ir sacando cuentas

Temporada alta de reservas: el dólar no golpea el interés por ir afuera

El movimiento en algunas agencias del centro era intenso en la tarde de ayer / Demian Alday

18 de Septiembre de 2025 | 03:38
Edición impresa

Las playas de Brasil y del Caribe pican en punta para las vacaciones de verano. A pesar del alza del dólar, para el bolsillo de los platenses sigue siendo más atractivo viajar al exterior. Un paquete turístico a Bariloche, para una familia tipo -conformada por dos adultos y dos menores- puede salir igual o, incluso, hasta más caro que los destinos internacionales, que ya empezaron a marcar tendencia para la temporada estival.

En las agencias de la Ciudad reconocen que, después de semanas de baja actividad, septiembre marcó el inicio de un mayor nivel de consultas. “Veníamos un poco tranquilos y ahora se nota un fuerte repunte. Algunos preguntan, pero otros ya están haciendo reservas”, explicó Tatiana Aguilar, agente de viajes en la sucursal de una de las plataformas de turismo más importantes que opera a nivel nacional, situada en 5 y 53.

En este local, las opciones que despiertan mayor interés son los destinos internacionales. En Brasil sobresalen Río de Janeiro y Buzios, y en el Caribe los más consultados son Punta Cana, Bayahibe y Cancún.

La inclinación en la demanda no responde únicamente a las características del lugar. Según explicaron en la agencia, la diferencia de precios con los sitios turísticos nacionales también influye. “Hay tarifas accesibles y en algunos casos es más o menos lo que saldría una semana en un destino nacional”, detalló la asesora de viajes.

En este sentido, se indicó que un paquete de siete días para cuatro personas -dos mayores y dos menores- en Río de Janeiro ronda entre los 2.500 y 2.800 dólares. Esto incluye los pasajes aéreos, traslados y hotel con desayuno.

Al convertir este monto a pesos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1.470 pesos por dólar, el costo se ubicaría entre 3.700.000 y 4.100.000 pesos, aproximadamente. Mientras que la misma estadía, pero en Bariloche ronda los 5 millones de pesos. Es decir, la diferencia es de casi un millón de pesos.

LE PUEDE INTERESAR

Subas del 5 al 18 por ciento para los alquileres

LE PUEDE INTERESAR

La pujante Lisandro Olmos festeja su 114 aniversario

Si se elige otro de los atractivos turísticos más buscados en el país, como Mendoza, Salta, San Martín de Los Andes o Puerto Madryn la diferencia se nivela, ya que la tarifa está en torno a los 3 millones de pesos.

Si bien algunos clientes ya llegan decididos y consultan directamente por un destino internacional, otros prefieren compararlo con las alternativas locales. “Preguntan por las dudas qué opción les conviene”, indicó Aguilar.

Otro de los lugares más buscados para viajar es el Caribe. En este negocio, el paquete familiar cuesta uno 4.000 dólares.

En cuanto a la preferencia por los sitios de interés nacional, en la agencia se aclaró que en este caso las consultas ascienden fuera de temporada, es decir, de octubre a diciembre o de marzo a abril, porque “la tarifa es un poco menos”, indicó la asesora de viajes.

Además, esta preferencia por los viajes al exterior indica que la inestabilidad cambiaria registrada en las últimas semanas no afecta la elección de los turistas. ‘Esto no está influyendo en la decisión’, señalaron desde la agencia.

Pedro Garrópoli, representante de una empresa de viajes situada en calle 46 esquina 22, también indicó que entre los destinos más consultados se encuentran los internacionales como Chile y Brasil. Sin embargo, aclaró: “Aunque ahora aflojaron un poco”, haciendo referencia a la variación en el precio del dólar.

En esta agencia, para las vacaciones de verano se ofrecen viajes a Camboriu en Brasil. El paquete turístico es por 10 días y siete noches, con media pensión (hospedaje, desayuno y cena), y traslado ida y vuelta en bus cama. La tarifa para el mes de febrero es de 730 dólares por persona, mientras que en marzo es de 690 dólares. Los menores de 5 años pagan el 50 por ciento, según se aclaró. De este modo, el costo para una familia tipo se ubica entre 2.070 y 2.190 dólares.

Entre las ofertas a nivel nacional, se encuentran destino como Villa Carlos Paz, en Córdoba. El plan de viaje son 8 días y 5 noches, media pensión. El valor para el mes de enero es de 450.000 pesos por persona.

Otra opción es Las Grutas en la provincia de Río Negro. Las características del paquete es similar al anterior y su precio es de 590.000 pesos.

En cuanto a las expectativas para el verano, Garrópoli indicó que “la recuperación del país es lenta. Nosotros estamos ofreciendo paquetes turístico con costos que se ajustan a la realidad que se está atravesando”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años

EL DIA en Brasil | Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo

VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa

"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
+ Leidas

Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo

River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Tapia presentó el masterplan para el Único

Los hinchas del Pincha fueron copando Río

Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense

Russo se cansó y no quiere más reacciones

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River
Últimas noticias de La Ciudad

Subas del 5 al 18 por ciento para los alquileres

La pujante Lisandro Olmos festeja su 114 aniversario

La queja por la estación, causa vecinal en Tolosa

El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Policiales
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras
Una historia de crueldad y animales en agonía
Robo policial en una casa, todavía impune
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Deportes
Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo
Los hinchas del Pincha fueron copando Río
Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense
La deuda cambió los planes de los juveniles
Mejoró Briasco y la duda es Giampaoli
Espectáculos
“La luz que imaginamos”: una fábula cotidiana en Bombay
Dos estrenos nacionales, BTS y un viaje mágico llegan al cine
“Valeria y los pájaros”: cada uno lucha por lo que quiere y como quiere
Las memorias escondidas de Ensenada bajo fuego
David Duchovny: “Me gustan las buenas historias, sean o no reales”
Información General
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla