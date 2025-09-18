Temporada alta de reservas: el dólar no golpea el interés por ir afuera

El movimiento en algunas agencias del centro era intenso en la tarde de ayer / Demian Alday

Las playas de Brasil y del Caribe pican en punta para las vacaciones de verano. A pesar del alza del dólar, para el bolsillo de los platenses sigue siendo más atractivo viajar al exterior. Un paquete turístico a Bariloche, para una familia tipo -conformada por dos adultos y dos menores- puede salir igual o, incluso, hasta más caro que los destinos internacionales, que ya empezaron a marcar tendencia para la temporada estival.

En las agencias de la Ciudad reconocen que, después de semanas de baja actividad, septiembre marcó el inicio de un mayor nivel de consultas. “Veníamos un poco tranquilos y ahora se nota un fuerte repunte. Algunos preguntan, pero otros ya están haciendo reservas”, explicó Tatiana Aguilar, agente de viajes en la sucursal de una de las plataformas de turismo más importantes que opera a nivel nacional, situada en 5 y 53.

En este local, las opciones que despiertan mayor interés son los destinos internacionales. En Brasil sobresalen Río de Janeiro y Buzios, y en el Caribe los más consultados son Punta Cana, Bayahibe y Cancún.

La inclinación en la demanda no responde únicamente a las características del lugar. Según explicaron en la agencia, la diferencia de precios con los sitios turísticos nacionales también influye. “Hay tarifas accesibles y en algunos casos es más o menos lo que saldría una semana en un destino nacional”, detalló la asesora de viajes.

En este sentido, se indicó que un paquete de siete días para cuatro personas -dos mayores y dos menores- en Río de Janeiro ronda entre los 2.500 y 2.800 dólares. Esto incluye los pasajes aéreos, traslados y hotel con desayuno.

Al convertir este monto a pesos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1.470 pesos por dólar, el costo se ubicaría entre 3.700.000 y 4.100.000 pesos, aproximadamente. Mientras que la misma estadía, pero en Bariloche ronda los 5 millones de pesos. Es decir, la diferencia es de casi un millón de pesos.

Si se elige otro de los atractivos turísticos más buscados en el país, como Mendoza, Salta, San Martín de Los Andes o Puerto Madryn la diferencia se nivela, ya que la tarifa está en torno a los 3 millones de pesos.

Si bien algunos clientes ya llegan decididos y consultan directamente por un destino internacional, otros prefieren compararlo con las alternativas locales. “Preguntan por las dudas qué opción les conviene”, indicó Aguilar.

Otro de los lugares más buscados para viajar es el Caribe. En este negocio, el paquete familiar cuesta uno 4.000 dólares.

En cuanto a la preferencia por los sitios de interés nacional, en la agencia se aclaró que en este caso las consultas ascienden fuera de temporada, es decir, de octubre a diciembre o de marzo a abril, porque “la tarifa es un poco menos”, indicó la asesora de viajes.

Además, esta preferencia por los viajes al exterior indica que la inestabilidad cambiaria registrada en las últimas semanas no afecta la elección de los turistas. ‘Esto no está influyendo en la decisión’, señalaron desde la agencia.

Pedro Garrópoli, representante de una empresa de viajes situada en calle 46 esquina 22, también indicó que entre los destinos más consultados se encuentran los internacionales como Chile y Brasil. Sin embargo, aclaró: “Aunque ahora aflojaron un poco”, haciendo referencia a la variación en el precio del dólar.

En esta agencia, para las vacaciones de verano se ofrecen viajes a Camboriu en Brasil. El paquete turístico es por 10 días y siete noches, con media pensión (hospedaje, desayuno y cena), y traslado ida y vuelta en bus cama. La tarifa para el mes de febrero es de 730 dólares por persona, mientras que en marzo es de 690 dólares. Los menores de 5 años pagan el 50 por ciento, según se aclaró. De este modo, el costo para una familia tipo se ubica entre 2.070 y 2.190 dólares.

Entre las ofertas a nivel nacional, se encuentran destino como Villa Carlos Paz, en Córdoba. El plan de viaje son 8 días y 5 noches, media pensión. El valor para el mes de enero es de 450.000 pesos por persona.

Otra opción es Las Grutas en la provincia de Río Negro. Las características del paquete es similar al anterior y su precio es de 590.000 pesos.

En cuanto a las expectativas para el verano, Garrópoli indicó que “la recuperación del país es lenta. Nosotros estamos ofreciendo paquetes turístico con costos que se ajustan a la realidad que se está atravesando”.