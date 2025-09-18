Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |41 PERSONAS PERDIERON LA VIDA EN LO QUE VA DEL AÑO

El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones

Una periferia más grande, transporte deficiente y la centralización en la Ciudad, marcan especialistas entre las causas del fenómeno

El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones

Según una ong, en más de la mitad de los accidentes de tránsito, una moto está implicada / Demian Alday

18 de Septiembre de 2025 | 03:34
Edición impresa

Tan solo hace falta recordar los antecedentes viales en la Ciudad de los últimos tres días: ayer un camión embistió una moto en Arturo Seguí; el martes, un triple choque en Villa Elvira terminó con un auto en la zanja; el lunes, en La Loma un siniestro concluyó con un rodado volcado mientras que, en Barrio Norte, un triple impacto paralizó a los vecinos.

Por si los ejemplos no fueran suficientes, la estadística de la Organización no gubernamental Corazones Azules Argentina advirtió: “En 2025, a esta fecha, tenemos 41 víctimas fatales por el tránsito vehicular”.

La situación en las calles de la Región construye un síntoma de alarma y preocupación en los platenses. Según los especialistas, los siniestros viales son la consecuencia de múltiples factores. Eso sí: las soluciones no son tantas.

CAUSAS Y ¿POSIBLES SOLUCIONES?

Juan Carlos Etulain, investigador del Conicet y profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desplegó -en diálogo con EL DIA- una serie de razones para entender por qué hay tantos choques en la Ciudad. “Lo primero que hay que entender es que los accidentes de tránsito es un espectro multicausal. Es la manifestación de un síntoma”, explicó.

“Una política de transporte público deficiente es una de las razones: en las grandes ciudades se alienta el uso del transporte público y de las movillidades lentas, como bicicletas”, detalló Etulain y agregó: “A ello se suma la extensión de la mancha urbana”.

Lo cierto es que durante los últimos años la periferia creció y uno de los principales reclamos de sus vecinos es la falta o el escaso funcionamiento de colectivos. “Eso provoca que haya más autos. Una pareja, por ejemplo, que logró comprar un terreno barato en las afueras de la ciudad necesita de dos autos. Entonces, el modelo de crecimiento de La Plata complejizó el sistema del transporte público”, aseveró el especialista.

Otro de las posibles causas es la concentración en el casco urbano de actividades. “Esta Ciudad tiene posibilidades de descentralizar. Por ejemplo, en Circunvalación se podrían establecer los edificios públicos”. Además, el arquitecto avizoró la posibilidad de establecer la separación de movilidades: “Que el transporte público circule por las avenidas; por la trama chica, los autos; y por las diagonales, las bicicendas”, enumeró.

También, otro recurso posible para poner fin a los accidentes es establecer “zonas restringidas de autos, a través de límites de velocidad”, advirtió Etulain.

Dentro de los múltiples factores, para el arquitecto también lo integra la economía: “La movilidad lenta también genera un riesgo grande en zonas que no están preparadas. La gente que se mueve en bicicleta para buscar trabajo o para ir a buscar trabajo, no puede pagar el micro. A esto, hay que sumar las calles de barro en la periferia”.

También, para Etulain, juega lo “cultural”: “El platense quiere estacionar en la puerta”.

Pedro Perrota, presidente de la ONG Corazones Azules Argentinas, coincide con la multicausalidad para entender el origen de los siniestros. “Aumento del parque automotor, el mal manejo de la gente y la falta de controles en la Ciudad”, detalló el Magister en Políticas Públicas. “Nosotros, en la ONG, notamos que la gente de la Ciudad se comporta de una manera en las calles platenses pero diferente en otras ciudades”, agregó.

¿Estadísticas? Según Corazones Azules, en el 57% de los siniestros viales está vinculada una moto; la primera causa de muertes de jóvenes de entre 16 y 35 años es por accidentes de tránsito. Además, en lo que va del año, 41 personas perdieron la vida en la Ciudad por accidentes viales y “todavía faltan los meses con mayor consumo de alcohol y por consiguiente, también los siniestros y la cantidad de víctimas”, detalló Perrota.

Ante una posible solución, Perrota expresó tajante: “Se tiene que respetar la ley”.

Desde la Comuna y ante la pregunta de este diario “¿Por qué hay choques?” optaron por no dar respuesta.

Cerca de 27 mil infracciones fueron las labradas por la Comuna durante los primeros siete meses del año. Más de 22 mil corresponden a mal estacionamiento. El 2,5 por ciento, por uso del celular y 2,7 por falta de casco, son otros datos salientes.

