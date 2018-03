El pasado enfermizo de Mónica Ayos: violada, golpeada y maltratada por el padre de su hijo

La actriz continúa revelando escabrosos detalles de la relación que mantuvo con su ex pareja, quien, abatido por las drogas, se quitó la vida

Hace unos días Mónica Ayos contó intimidades de su vida que dejaron a todos perplejos: su ex, el padre de su primer hijo, Federico, le pegaba cuando ella estaba embarazada y tras un episodio violento mientras la actriz amamantaba al bebé decidió separarse.

Con toda esta información circulando durante el fin de semana, la ex vedette amplió el tema durante un móvil para “Los ángeles de la mañana”, el programa que conduce Ángel de Brito y reveló que ese mismo hombre la violó y quiso hacer lo mismo con su mejor amiga.

Mónica estaba viviendo en Chile cuando conoció a Mario, un coreógrafo que la cautivó y enamoró profundamente por su talento como bailarín. “Cuando estaba sobrio, era una persona maravillosa, pero era muy depresivo y las drogas lo llevaron a ponerse agresivo”, aseguró.

La pareja había venido a vivir a Buenos Aires porque Ayos quería que tener a su bebé cerca de su familia. “Era una situación muy enferma porque había amor y teníamos un hijo juntos. Yo soñaba con esa familia y él hacía un esfuerzo muy grande por ser mejor, pero no pudo. Yo creí que podía salvarlo y que iba a cambiar pero no pude”, destacó la actriz sobre su ex, a quien salvó de tres intentos de suicidios durante los años que estuvieron juntos.

“Yo creía que él iba a cambiar. El hijo que tuvimos lo queríamos, era fruto del amor y habíamos soñado con una familia”, explicó al referirse a su primer matrimonio, cuando tenía 19 años.

“Recibí muchas golpizas durante el embarazo, pensé que podía perderlo, no tenía cobertura médica, fue un parto difícil y estuve internada mucho tiempo”, dijo sobre el momento en el que esperaba a su primer hijo Federico, en el año 1992.

Luego del nacimiento de su bebé, su ex le prometió que no tomaría más, para lo cual vivía prácticamente encerrado en su casa y con la plata justa. La mejor amiga de Mónica, Alejandra, los ayudaba llevándoles comida y algo de dinero, fue justamente ella quien de alguna manera la salvó.

“Esto termina con mi amiga quedándose en mi casa y él intentando tener relaciones con ella a la fuerza. Fede era bebé y ya había pasado el episodio en el que él me revoleaba un zapato en la cara que le cayó al nene en la cabeza. Ese día escucho que Ale dice ‘no, no, no’, entonces voy, lo agarro y le digo ‘a mi amiga no’. Sabía que se veía una hecatombe, medía más de un metro ochenta”, contó.

En ese momento, su pareja empezó a pegarle y ella sólo atinó a pedirle a su amiga que se llevara al bebé. “Se fue en pantuflas con Fede, lo dejó con su mamá y volvió a mi casa con la policía. En ese ínterin, él ya había amenazado con un cuchillo a un vecino que había tocado timbre para ver qué pasaba”. El hombre la amenazó a ella también, por lo que cuando los efectivos indagaron en el asunto, ella les dijo que no pasaba nada.

Aquella noche fue un antes y un después. Todo eso -sumado a una violación a dos días de haber dado a luz a su hijo- la ayudaron a dejarlo atrás.

Con el tiempo, Ayos pudo rehacer su vida. Hace 18 años que está en pareja con Diego Olivera, con quien tiene a una hija, Victoria, de 13 años.

Mario, su ex, a quien no volvió a ver, se quitó la vida años atrás. Ella se enteró de casualidad. Su hijo conoce toda la historia familiar.