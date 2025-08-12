Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
A raíz de que este viernes 15 de agosto es considerado "no laborable" en vez de feriado, la incertidumbre invade a miles de platenses sobre un tema particular: las clases en las escuelas y colegios bonaerenses. Las dudas se hicieron escuchar en el WhatsApp del diario EL DIA (+5492214779896) y en la redacción mediante los llamados telefónicos debido a que aún no estaba claro si los chicos y docentes deben o no presentarse en los establecimientos educativos.
Tal como se informó, el calendario de agosto 2025 generó confusión ya que muchos creían que este viernes sería feriado, lo que les permitiría disfrutar de un fin de semana largo junto al feriado nacional del domingo 17. Sin embargo, el Gobierno nacional aclaró la situación y despejó todas las dudas: la jornada no es considerada como feriado nacional, sino un día "no laborable con fines turísticos". Esto implica que no todos tendrán libre, ya que la decisión de otorgar descanso queda en manos de cada empleador.
Este tipo de jornadas está contemplado en la Ley 27.399, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días no laborables al año para fomentar el turismo interno, siempre que caigan lunes o viernes. En 2025, el Gobierno eligió el 15 de agosto como uno de ellos.
Fuentes del ministerio de Educación bonaerense consultadas por este diario aseguraron que aún no hay comunicado oficial. Pero lo cierto es que en el portal oficial ABC, donde se baja toda la información para docentes y directivos de las escuelas, el calendario es claro y habla de día no laborable.
De esta forma, este viernes no habría clases y sería una jornada de descanso tanto para maestros y profesores como para los alumnos, donde podrán disfrutar de un fin de semana largo.
El verdadero feriado nacional de ese fin de semana será el domingo 17 de agosto, fecha inamovible que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer en domingo, no se traslada a otro día de la semana, por lo que solo lo disfrutarán quienes no trabajen ese día.
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) marca una diferencia clara:
Feriado nacional: si se trabaja, el empleador debe pagar el doble de una jornada habitual.
Día no laborable: el empleador decide si se trabaja o no; si se trabaja, se paga el salario común.
En el caso del 15 de agosto, no habrá pago extra salvo que se trate de un feriado local o convenio especial.
El General José de San Martín, considerado el Libertador de América, fue clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú. Su cruce de los Andes en 1817 es reconocido como una de las mayores gestas militares de la historia.
Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú (Corrientes), falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur Mer (Francia). Sus restos descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires desde 1880.
Estos son los próximos feriados y días no laborables que quedan en el año:
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible)
En resumen: el viernes 15 de agosto de 2025 será día no laborable, no feriado. Algunos podrán disfrutar de un puente turístico hacia el fin de semana, pero la mayoría deberá trabajar normalmente. En cuanto a las clases, no habría actividad en las escuelas y colegios bonaerenses. El único feriado nacional de ese fin de semana será el domingo 17, en homenaje a San Martín.
