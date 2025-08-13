Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El presupuesto para perros y gatos

Comida, baño, remedios: la mascota en números

Si bien los valores de alimento, salud e higiene no sufrieron grandes saltos, los consumos básicos parten de los $30.000 mensuales

Comida, baño, remedios: la mascota en números

el gasto dependerá de la raza, peso y edad del animal / demian alday

13 de Agosto de 2025 | 04:30
Edición impresa

El amor incondicional que ofrecen las mascotas tiene un valor incalculable, pero ante un contexto complejo con bolsillos apretados, el presupuesto para mantenerlas se ha convertido en un desafío económico para muchas familias. Si bien todo dependerá de la raza, edad y peso del animal, los gastos fijos de alimentación, higiene y salud se llevan la mayor parte del dinero, sumando un gasto “extra” a fin de mes.

Si bien los números son variables, comerciantes del ramo coincidieron en ubicar a la canasta mascotera en un piso del orden de los 30.000 pesos para los cuidados más básicos. Puede llegar a 125.000 pesos con elecciones más completas.

Considerando en la canasta el alimento balanceado, los comprimidos para pulgas y en el caso de los gatos las “piedritas sanitarias”, sin mayores variaciones desde hace 4 meses, mantener a los compañeros de la casa, sigue siendo un presupuesto importante a considerar.

Para iniciar los cálculos, la comida es, por lejos, la inversión más grande. “No siempre lo más caro es lo mejor o lo que necesita el animal. Cuando vienen a realizar la compra de un alimento lo primero que les pregunto es la raza, el peso, la edad y donde viven, ya que de eso depende lo que les podamos ofrecer”, remarcó Pablo, empleado de un local de venta de alimento y accesorios para mascotas.

Sobre estos factores clave, se puenden comenzar a desprender las cuentas. “Para el caso de un perro adulto raza mediana/grande, una bolsa económica de 22 kilos se consigue a 28.000 hasta los 121.000 pesos los 15 kilos de una primera marca. Mientras que para un perro chico o un gato, que consumen entre 4 y 5 kilos por mes, el kilo de un buen alimento ya se consigue a partir de los 6.000 para perros y 3.900 pesos para gatos”, explicó el comerciante.

“Un alimento balanceado de calidad no es un lujo, sino una necesidad para prevenir problemas de salud a futuro. En la Ciudad, vemos muchos gatos en departamentos, y son más propensos a problemas de estrés y vías urinarias, lo que obliga a comprar alimentos especiales que pueden costar más de $26.000 el kilo y medio”, sumó Juan, dueño de un local de la zona de la estación de trenes.

LE PUEDE INTERESAR

Ya compactaron más de mil vehículos

LE PUEDE INTERESAR

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Entre las variantes “especiales” que se pueden encontrar están las comidas hipoalergénicas, renales, cardíacas, urinarias, hepáticas y para la caída de pelo. No obstante, al gasto mensual de los gatos hay que sumarle las “piedritas sanitarias” que inician desde los $3.000 las “aglutinantes” o las de “pino ecológico”, que duran 1 semanas.

Asimismo, la salud de las mascotas requiere otra inversión constante, en donde las pipetas mensuales para perros están desde $3.000 para pulgas, hasta los comprimidos de pulgas, garrapatas y parásitos a $34.000. Por su parte para los gatos arrancan desde los $2.200. Agregando a la lista de “higiene”, un baño con corte de pelo y uña va desde los $16.000 hasta los $21.000.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Espectáculos
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”
Información General
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla