Se conoce la inflación y estaría debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmará hoy a las 16 el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio, en lo que será el séptimo dato de este 2025.

Cabe recordar que los últimos números respecto a la inflación son: junio 1,6%, variación acumulada en 2025 un 15,1% y variación porcentual interanual, en los últimos 12 meses 39,4%.

En la antesala del nuevo IPC, las expectativas de los expertos y las principales consultoras privadas hablan de un dato superior al anterior pero por debajo del ‘techo’ de los dos puntos porcentuales.

Esto se da en un mes marcado por las tensiones cambiarias, con un dólar oficial que subió 13%.

De confirmarse las estimaciones, el Índice de Precios al Consumidor del INDEC para julio estaría ubicado en un rango de entre el 1,6% y el 1,9%.

En concreto, la Fundación Libertad y Progreso adelantó un incremento del 1,9% para julio, “sosteniéndose por debajo del 2% por tercer mes consecutivo”, destacó la entidad.

Este es el mismo número que reflejó el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires (GBA) de C&T Asesores Económicos.

Coincidió en este análisis la economista Natalia Motyl, quien afirmó que “por más que hubo mayor volatilidad del tipo de cambio no se observa un impacto sobre precios”.