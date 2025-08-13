Se conoce la inflación y estaría debajo del 2%

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmará hoy a las 16 el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio, en lo que será el séptimo dato de este 2025.
Cabe recordar que los últimos números respecto a la inflación son: junio 1,6%, variación acumulada en 2025 un 15,1% y variación porcentual interanual, en los últimos 12 meses 39,4%.
En la antesala del nuevo IPC, las expectativas de los expertos y las principales consultoras privadas hablan de un dato superior al anterior pero por debajo del ‘techo’ de los dos puntos porcentuales.
Esto se da en un mes marcado por las tensiones cambiarias, con un dólar oficial que subió 13%.
De confirmarse las estimaciones, el Índice de Precios al Consumidor del INDEC para julio estaría ubicado en un rango de entre el 1,6% y el 1,9%.
En concreto, la Fundación Libertad y Progreso adelantó un incremento del 1,9% para julio, “sosteniéndose por debajo del 2% por tercer mes consecutivo”, destacó la entidad.
LE PUEDE INTERESAR
Revés para el Gobierno tras el dictamen opositor que revive el caso $Libra
LE PUEDE INTERESAR
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Este es el mismo número que reflejó el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires (GBA) de C&T Asesores Económicos.
Coincidió en este análisis la economista Natalia Motyl, quien afirmó que “por más que hubo mayor volatilidad del tipo de cambio no se observa un impacto sobre precios”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí