El PJ, a buscar votos “casa por casa”

El peronismo local saldrá el fin de semana a buscar votos “casa por casa”. Así se definió ayer en los campamentos de Fuerza Patria de La Plata, donde se crearon subcomandos de campaña en todos los barrios de la Ciudad.

Según trascendió, además de ocuparse de la fiscalización en cada centro de votación donde se lleve a cabo la elección del 7 de septiembre, estos subcomandos se ocuparán de coordinar la campaña, que estará centrada en los temas locales, las obras llevadas a cabo por la gestión municipal en el último año y medio y los proyectos que prevé para los próximos dos.

“Saldremos a buscar el voto casa por casa”, dijeron ayer en el peronismo para definir el tenor de una campaña que priorizará la cercanía, en un tramo que definieron “corto”, de cara a las legislativas del 7 de septiembre, cuando La Plata elija seis diputados provinciales, 12 concejales y cinco consejeros escolares.

En el centro de la escena, el PJ pondrá la figura del secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos del Municipio, Sergio Resa, quien, además, es el primer candidato a concejal de la lista oficialista.

Cara de la gestión de Julio Alak, Resa es el responsable de las obras de restauración de las plazas San Martín, Italia y Rocha y de la puesta en valor de los centros comerciales de Calle 8 y Calle 12. Pero, además, estuvo a cargo de planificar el nuevo plan de ordenamiento territorial de la Ciudad y de ejecutar el actual plan de pavimentación en los barrios de la periferia.