Policiales |HUBO UNA MANIFESTACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL

Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100

La cantidad de víctimas, cuyo techo se desconoce, fue actualizada por el juzgado federal de Ernesto Kreplak, que confirmó que todos los fallecidos recibieron dosis de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Conmoción

Alejandro, el hermano de Leonel Ayala, una de las víctimas del fentanilo adulterado en La Plata / Web

13 de Agosto de 2025 | 05:06
Familiares de las víctimas del fentanilo reclamaron ayer en el Congreso Nacional declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso del fentanilo de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, que debido a su contaminación, ya provocó la muerte de casi un centenar de personas.

La cifra (97) fue actualizada desde el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, por lo que la situación procesal de los 24 inhibidos y, con prohibición de salida del país, quedó mucho más complicada.

De todas formas, uno de ellos, Ariel García Furfaro, tal vez la persona sobre la que recaen las mayores sospechas, salió a dar su versión de los hechos, se despegó del escándalo sanitario y denunció de una especie de complot en su contra.

“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”

Las nuevas muertes corresponden a tres casos del Hospital Interdistrital “Evita” de Formosa, un nuevo caso en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete del Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

En paralelo, también se conoció que después de tres meses de investigación, la Justicia Federal de La Plata finalmente localizó las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaba consignar del lote adulterado con las mismas dos bacterias encontradas en los 97 pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva.

El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad

En días en que familiares de las víctimas y, actores de la política (como la diputada Silvana Giudici), vienen observando que la investigación sobre el fentanilo de los laboratorios HLB y Ramallo no sería todo lo veloz que debería, la novedad difundida ayer puso de relieve la dificultad que implicó para los pesquisas judiciales, no solo recuperar las ampollas, sino también las historias clínicas que resguardan los centros de salud donde se atendieron los pacientes que recibieron el opiáceo del lote 31.202 de HLB.

En ese contexto, aún no se conoce el alcance final de las infecciones provocadas por las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Por eso se esperan los estudios genotípicos de los patógenos que realiza el Instituto Malbrán para confirmar los diagnósticos en cada caso.

 

