La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Comenzó la inscripción para el segundo trimestre de los cursos universitarios UPAMI, una propuesta para que los afiliados realicen actividades sin costo. Participan 56 unidades académicas de todo el país, que ofrecen cursos presenciales y virtuales. Hasta el 31 de octubre, las personas interesadas podrán anotarse a un máximo de 5 cursos UPAMI a la vez en tan solo tres simples pasos. Primero, deben ingresar a https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami. Luego, los afiliados deben seleccionar la temática o lugar que prefieran y por último, tienen que completar con sus datos personales. El segundo trimestre comienza el 1° de septiembre y finaliza el 30 de noviembre. En el mismo sitio, podrán inscribirse a los talleres sociopreventivos que ofrece PAMI: espacios recreativos donde los afiliados pueden estimular el movimiento, la actividad cognitiva y la expresión artística.
El Santuario de la Madre tres veces admirable de Schoenstatt, llamado “Santuario de Liberación y del amor a la Iglesia” celebra los 60 años de su bendición con una misa que se realizará el próximo viernes 15 de agosto, a las 19, en calle 15 entre 53 y 54. Habrá corte de calle, anunciaron los organizadores.
Desde septiembre se realizará el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, los viernes de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.
En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.
El 24 de agosto, al mediodía, se realizará un baile en Capital Chica (66 entre 156 y 157). Habrá shows en vivo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
