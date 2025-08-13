Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos

Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
13 de Agosto de 2025 | 04:23
cursos universitarios upami

Comenzó la inscripción para el segundo trimestre de los cursos universitarios UPAMI, una propuesta para que los afiliados realicen actividades sin costo. Participan 56 unidades académicas de todo el país, que ofrecen cursos presenciales y virtuales. Hasta el 31 de octubre, las personas interesadas podrán anotarse a un máximo de 5 cursos UPAMI a la vez en tan solo tres simples pasos. Primero, deben ingresar a https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami. Luego, los afiliados deben seleccionar la temática o lugar que prefieran y por último, tienen que completar con sus datos personales. El segundo trimestre comienza el 1° de septiembre y finaliza el 30 de noviembre. En el mismo sitio, podrán inscribirse a los talleres sociopreventivos que ofrece PAMI: espacios recreativos donde los afiliados pueden estimular el movimiento, la actividad cognitiva y la expresión artística.

santuario schoenstatt

El Santuario de la Madre tres veces admirable de Schoenstatt, llamado “Santuario de Liberación y del amor a la Iglesia” celebra los 60 años de su bendición con una misa que se realizará el próximo viernes 15 de agosto, a las 19, en calle 15 entre 53 y 54. Habrá corte de calle, anunciaron los organizadores.

historia del cine

Desde septiembre se realizará el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, los viernes de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

FERIA EN CITY BELL

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.

ACROBACIA EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.

BAILE EN CAPITAL CHICA

El 24 de agosto, al mediodía, se realizará un baile en Capital Chica (66 entre 156 y 157). Habrá shows en vivo.

 

