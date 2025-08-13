A la salida del encuentro en el anexo de la Cámara de Diputados con diputados del PRO (ver nota principal), familiares de las víctimas del fentanilo pidieron declarar la emergencia sanitaria nacional y suspender el uso del fentanilo en todo el país. Quien tomó la palabra fue el hermano de Leonel Ayala, un joven de Florencio Varela que murió en el Hospital Italiano de La Plata. “Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios que hicieron un desastre”, aseguró.

En este sentido Alejandro Ayala cuestionó la falta de transparencia. “Ya pasaron meses y todavía no hay imputados, no hay personas que hayan ido a declarar, no hay detenidos. Las cosas no son claras, y como familias estamos acá porque tenemos dudas e inquietudes. Es la primera vez que nos sentimos escuchando”, expresó frente a los medios.

Ayala también adelantó que en el proyecto proponen la trazabilidad de fentanilo, que actualmente solo es trazable en la forma farmacéutica de parches. “Proponen que el proceso del medicamento sea mucho más transparente. Espero que el recinto apoye esta causa”, sostuvo, “porque a futuro el fentanilo tiene que tener un control estricto, para que no sea desviado al mercado negro o se use indebidamente”.

“Necesitamos que la sociedad que se involucre. Queremos conocer la verdad antes de creer en la Justicia. Hasta ahora no se conoce la magnitud de la situación, ni la cantidad de ampollas que se aplicaron. Hay seis lotes en la mira, pero solo uno que se confirmó que está contaminado. Por eso, pedimos que se deje de usar en fentanilo en todo el país”.

El hermano de Leonel cargó contra el principal responsable del laboratorio que distribuyó las partidas contaminadas. “Furfaro es un asesino y queremos que pague por lo que hizo”, aseguró.