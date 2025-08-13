Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
Críticos del armado con los violetas y en sintonía con los planteos de María Eugenia Vidal, dos amarillos lanzaron un espacio vecinal
lromoli@eldia.com
La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires tuvo ayer su primer impacto en la política platense, con el anuncio del inminente quiebre del bloque amarillo en el Concejo Deliberante local.
Los ediles Darío Ganduglia y Lucas Lascours salieron ayer a confirmar los rumores de ruptura de esa bancada que, ahora quedaría sólo con tres miembros.
La movida se desprende del conflictivo cierre del frente violeta el 9 de julio, en el que, según venían advirtiendo, “fue superestructural y dejó al PRO de La Plata lejos de la mesa de discusión” en la integración de las listas.
El planteo coincide con los de María Eugenia Vidal: “No comparto ese acuerdo, pero no creo que una alianza electoral defina la existencia de un partido. El PRO tiene más de 20 años. Va con LLA en diez provincias, pero en las otras catorce no. El PRO sigue de pie y defendiendo sus ideas”, dijo la exgobernadora.
En diálogo con EL DIA, ayer, Ganduglia anticipó que hoy formalizará la nueva bancada en el deliberativo. “Por ahora, somos dos”, dijo, prolongando un silencio que sugirió que la puerta está abierta para otras incorporaciones.
El nuevo espacio se llamará “Propuesta Vecinal”, y se diferenciará de los tres PRO del bloque que conduce Juan Martínez Garmendia, que, con la alianza, quedó más cercano a los libertarios. Incluso, uno de sus integrantes, Nicolás Morzone, integra la lista de candidatos a senadores provinciales de LLA.
En el nuevo espacio sostienen que el diálogo con los dirigentes del PRO es “permanente” pero por fuera de la alianza, y se sumaron así a los amarillos que ya se anticiparon en ese corte en otros distritos de la Provincia.
Lascours, que no forma parte de ninguna lista, finaliza su mandato en diciembre, al igual que Martínez Garmendia y Lucía Barbier. Por lo tanto, el único PRO que tendría continuidad en la representación del deliberativo local sería Morzone, ya parte del esquema de la propuesta electoral violeta.
