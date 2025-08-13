Revés para el Gobierno tras el dictamen opositor que revive el caso $Libra

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
El Gobierno recibió otro cachetazo opositor en la Cámara de Diputados, donde por amplia mayoría se le dio dictamen al proyecto impulsado por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para resucitar la comisión del caso $Libra.
El funcionamiento de ese cuerpo para investigar el escándalo que salpica al presidente, Javier Milei, y a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, permaneció bloqueado desde abril, cuando libertarios y aliados se las ingeniaron para empatar en cantidad de miembros a la oposición, trabando así la designación de autoridades y la creación del mencionado órgano.
Frente a la parálisis, los bloques opositores emplazaron en la última sesión al oficialismo para que convoque a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro), donde finalmente ayer se le dio dictamen al proyecto de Ferraro. La oposición impuso su criterio con 38 votos sobre 65. Los libertarios firmaron un dictamen de rechazo; mientras que sus aliados de Pro y de la UCR no suscribieron ninguno.
En el texto en cuestión se especifica cómo romper el empate que dejó inactiva a la comisión, a la par que se extiende la investigación hasta el 10 de noviembre. Ahora debe ser aprobado (por mayoría simple) en el recinto.
“A pesar de las trampas del oficialismo y el impedimento constante, le estamos poniendo fin a un bloqueo y siguiendo con lo que es un trámite parlamentario. Queremos saber la verdad”, planteó Ferraro en relación al caso que estalló el 14 de febrero pasado, cuando el Presidente promocionó en su cuenta de X la criptomoneda $Libra, que disparó su valor para desplomarse en cuestión de horas, generando pérdidas millonarias para muchos y ganancias para unos pocos. Luego se reveló que Milei había mantenido reuniones previas con los empresarios responsables del proyecto y a raíz de eso se iniciaron demandas colectivas en Estados Unidos y la Argentina.
Un dato de color en el debate en comisiones lo aportó el socialista Esteban Paulón, quien se hizo eco de las recientes declaraciones de la excanciller Diana Mondino, que al ser consultada sobre el papel de Milei en el caso $Libra en una entrevista con la cadena Al Jazeera, respondió: “O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”.
Retomando esa frase, ayer Paulón lució una remera en la que se leía: “Corrupto o estúpido”, en clara alusión al Presidente.
Mientras, el oficialismo y sus aliados de Pro y de la UCR argumentaron ayer que la comisión investigadora quedó caduca porque el plazo para la investigación venció el 31 de julio pasado y retrucaron contra la oposición: “Son unos tramposos”.
“Vamos a garantizar el funcionamiento de la comisión. Queremos saber por qué el Presidente es denunciado y no denunciante en la causa $LIBRA”, disparó, por su parte, Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
El proyecto dictaminado busca evitar lo que ocurrió al intentar conformar la comisión, cuando el oficialismo y aliados empataron en 14 con los miembros de la oposición, lo que les impidió designar la presidencia del cuerpo.
El nuevo texto aclara que, “en caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara”.
Así, se decidirá entre los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la Izquierda, que representan a muchos más que los de La Libertad Avanza y el PRO.
