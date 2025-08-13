Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes

13 de Agosto de 2025 | 04:32
Después de más de una década sin un relevamiento específico, el Consejo Federal de Educación (CFE) decidió que este año se llevará a cabo el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo que, por primera vez, buscará no solo contar cuántas personas trabajan en las escuelas, sino también conocer en detalle quiénes son, qué hacen y cómo es su trayectoria laboral.

El relevamiento abarcará a todo el personal docente y no docente -excepto el universitario- que trabaja de forma directa y continua en establecimientos educativos de gestión estatal, privada y social, tanto en centros urbanos como rurales. También incluirá a supervisores y personal de nivel central con vínculo regular con las escuelas, aunque no relevará personal tercerizado como el de limpieza o mantenimiento.

Entre los objetivos incluyen cuantificar el personal y sus cargos en todo el sistema educativo; caracterizar sus perfiles, considerando la inserción institucional, la situación laboral, la formación, los datos sociodemográficos y las trayectorias profesionales.

Según se informó, el objetivo es crear y mantener un registro nacional de personal que se integrará al Módulo Docente del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SinIDE).

La implementación se hará en dos etapas. La primera, este año, con la migración de datos administrativos desde las provincias hacia Nación y la recuperación de información faltante por parte de directivos escolares. La segunda será el relevamiento puntual, donde cada trabajador completará un formulario web individual a través de la plataforma Mi Argentina.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (Aiepa), dijo que “hace 12 años se hizo el último censo, que no fue completo. No está actualizada la información para toda la comunidad, para tomar decisiones”.

“Ante la falta de docentes, tenemos que saber cómo están distribuidos. En los censos realizados no está la distribución geográfica, que ahora podría conseguirse con este censo. Los que están en licencia, con cargos políticos, cargos gremiales, tener una radiografía exacta de lo que ocurre”.

 

