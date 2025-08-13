Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de más de una década sin un relevamiento específico, el Consejo Federal de Educación (CFE) decidió que este año se llevará a cabo el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo que, por primera vez, buscará no solo contar cuántas personas trabajan en las escuelas, sino también conocer en detalle quiénes son, qué hacen y cómo es su trayectoria laboral.
El relevamiento abarcará a todo el personal docente y no docente -excepto el universitario- que trabaja de forma directa y continua en establecimientos educativos de gestión estatal, privada y social, tanto en centros urbanos como rurales. También incluirá a supervisores y personal de nivel central con vínculo regular con las escuelas, aunque no relevará personal tercerizado como el de limpieza o mantenimiento.
Entre los objetivos incluyen cuantificar el personal y sus cargos en todo el sistema educativo; caracterizar sus perfiles, considerando la inserción institucional, la situación laboral, la formación, los datos sociodemográficos y las trayectorias profesionales.
Según se informó, el objetivo es crear y mantener un registro nacional de personal que se integrará al Módulo Docente del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SinIDE).
La implementación se hará en dos etapas. La primera, este año, con la migración de datos administrativos desde las provincias hacia Nación y la recuperación de información faltante por parte de directivos escolares. La segunda será el relevamiento puntual, donde cada trabajador completará un formulario web individual a través de la plataforma Mi Argentina.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (Aiepa), dijo que “hace 12 años se hizo el último censo, que no fue completo. No está actualizada la información para toda la comunidad, para tomar decisiones”.
LE PUEDE INTERESAR
Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas
LE PUEDE INTERESAR
Comida, baño, remedios: la mascota en números
“Ante la falta de docentes, tenemos que saber cómo están distribuidos. En los censos realizados no está la distribución geográfica, que ahora podría conseguirse con este censo. Los que están en licencia, con cargos políticos, cargos gremiales, tener una radiografía exacta de lo que ocurre”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí